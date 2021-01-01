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افتتاحية 2021.. ماذا فعلت أسعار الذهب في أول أيام العام الجديد؟

01:23 م الجمعة 01 يناير 2021
افتتاحية 2021.. ماذا فعلت أسعار الذهب في أول أيام العام الجديد؟

أسعار الذهب

كتبت- شيماء حفظي:
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنحو 6 جنيهات، اليوم الجمعة – أول أيام 2021 – مقارنة بالجمعة الماضي.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 856 جنيها مقابل 817 جنيها الجمعة الماضي.
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 708 جنيهات، وجرام الذهب عيار 24 إلى 944 جنيهًا، والجنيه الذهب 6608 جنيهات.

أسعار الذهب 2021 السنة الجديدة 2021

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