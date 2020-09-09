طارق عامر: تلقينا إشادة من الفيدرالي الأمريكي عن برنامج الإصلاح الاقتصادي

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه تلقى مكالمة من البنك الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) والذي يمثل أكبر الكيانات المصرفية العالمية للإشاد بقرارات السياسة النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر.

وأضاف أن مصر حصلت على دعم من الصين كبير، بعدما ضخت قروضًا للمركزي والبنوك بين 5 إلى 6 مليارات دولار لدعم ومساندة مصر.