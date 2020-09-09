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طارق عامر: 800 مليون دولار حجم الاحتياطي النقدي قبل تحرير سعر الصرف

09:14 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
طارق عامر: 800 مليون دولار حجم الاحتياطي النقدي قبل تحرير سعر الصرف

طارق عامر

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قبل تحرير سعر الصرف وصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 800 مليون دولار في 2015، باستثناء رصيد الذهب وبعض القروض في الاحتياطي .

وبلغ إجمالي احتياطي النقد الأجنبي في هذا الوقت ١٣ مليار دولار، بحسب ما ذكره عامر في لقاء اليوم الأربعاء له مع الإعلامي أحمد موسى.

وأضاف أن "800 مليون دولار يصرفوا في أسبوع واحد، لأن احتياجاتنا من استيراد مواد خام بترولية تصل إلى 13 مليار دولار شهريا، بجانب استيراد فاتورة بقيمة مليار دولار لحوم ومليار دولار فراخ وملياري دولار قمح فضلا عن الذرة والأدوية".

وقال إن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي يرجع إلى دعم القيادة السياسية في تنفيذ الإصلاحات حيث واجهنا معارضة من الحكومة في تنفيذ البرنامج ولكن الرئيس كان الوحيد الذي وافق على تحرير سعر الصرف.

وأكد أن الهدف من قرار تحرير سعر الصرف الذهاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على شهادة ثقة من الصندوق في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.

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