أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

طارق عامر: 431 مليار دولار تدفقات نقدية لمصر خلال عهد الرئيس السيسي

08:53 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
طارق عامر: 431 مليار دولار تدفقات نقدية لمصر خلال عهد الرئيس السيسي

طارق عامر محافظ البنك المركزي

كتبت- منال المصري:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن إجمالي التدفقات النقدية بلغت 431 مليار دولار، خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتيجة زيادة الثقة والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف في برنامج على مسئوليتي المذاع علي قناة صدي البلد مع الإعلامي أحمد موسي اليوم الأربعاء أن هذه التدفقات تم إعادة ضخها في مشروعات تنموية ساهمت في تشغيل أيدي عاملة.

طارق عامر حافظ البنك المركزي لبنك المركزي دفقات نقدية لسيسي

الخبر التالى:

طارق عامر: 800 مليون دولار حجم الاحتياطي النقدي قبل تحرير سعر الصرف

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:محافظ البنك المركزي: 431 مليار دولار تدفقات نقدية لمصر خلال عهد السيسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا