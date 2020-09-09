طارق عامر: 431 مليار دولار تدفقات نقدية لمصر خلال عهد الرئيس السيسي
كتبت- منال المصري:
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن إجمالي التدفقات النقدية بلغت 431 مليار دولار، خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتيجة زيادة الثقة والاستقرار الاقتصادي.
وأضاف في برنامج على مسئوليتي المذاع علي قناة صدي البلد مع الإعلامي أحمد موسي اليوم الأربعاء أن هذه التدفقات تم إعادة ضخها في مشروعات تنموية ساهمت في تشغيل أيدي عاملة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
100041
عدد المصابين
-
79008
عدد المتعافين
-
5541
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
27455073
عدد المصابين
-
19498458
عدد المتعافين
-
895830
عدد الوفيات
إعلان