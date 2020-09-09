الصرف عبر المحمول وبطاقة "ميزة".. خدمات جديدة ينتظرها أصحاب المعاشات

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي مرحلة جديدة، بإطلاق خدمات جديدة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأعلنت الوزارة عدة قرارات من شأنها تطوير منظومة صرف برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني، للحد من الاعتماد على الدفع النقدي (الكاش).

ويوضح مصراوي في السطور التالية أبرز الخدمات التي ستتيحها الوزارة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية قريبًا.

صرف بطاقات ميزة

قررت هيئة التأمينات الاجتماعية صرف بطاقات "ميزة" لحالات استحقاق المعاشات الجديدة أو التي فقدت بطاقات الصرف الحالية أو التالفة.

وتدعم بطاقة ميزة عمليات السحب النقدي والشراء من المحال التجارية والمواقع الإلكترونية وسداد كافة المستحقات الحكومية وكذلك عمليات السحب والإيداع النقدي على ماكينات الصراف الآلي وكافة الخدمات المصرفية الأخرى.

والبطاقات الحالية التي تصرفها الهيئة لأصحاب المعاشات هي بطاقات سحب نقدي فقط.

وستصرف الهيئة لأصحاب المعاشات الجدد أو الذين فقدوا بطاقة الصرف الحالية أو أصحاب البطاقات التالفة، فيما بعد بطاقة ميزة.

و"ميزة" هي أول بطاقة بنكية بعلامة تجارية محلية وأصدرتها الحكومة بهدف ميكنة المدفوعات إلكترونيًا وتقليل تداول الكاش تنفيذًا لرؤية الدولة والبنك المركزي.

خدمات عبر المحمول

توقع وزارة التضامن قريبًا بروتوكول تعاون مع البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلاً عن شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر، لصرف المعاشات والدعم النقدي عبر محفظة التليفون المحمول.

ومحفظة المحمول هي عبارة عن محفظة افتراضية تُوضع فيها الأموال، ويمكن من خلالها، دفع الفواتير والشراء وتحويل واستقبال الأموال، دون استخدام الكاش ودون حاجة إلى وجود حساب بنكي لمستخدم هذه الخدمة.

ومع إصدار المحافظ الإلكترونية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، سيتمكن أصحاب المعاشات والمستفدين من الدعم النقدي من صرف مستحقاتهم من أي فرع بنكي أو ماكينات ATM البالغة نحو 15 ألف ماكينة أو من جميع فروع الأربع شركات لخدمات التليفون المحمول، والتي تقدر بنحو 4500 فرع، بحسب بيان صحفي سابق لوزارة التضامن.

وقال البيان إن هذا يعني استخدام شبكة أكبر لصرف الأموال على مستوى الجمهورية، وهو ما سيسهم في منع التكدس والزحام نهائيا.

وتيسر المحفظة المحمول الذكية، التحويلات المالية من حساب محفظة إلى أخرى، كما تسهل عملية إجراء جميع المعاملات اليومية لشراء السلع والخدمات وسداد جميع فواتير الخدمات الحكومية من كهرباء ومياه وغاز بطريقة آمنة وسريعة ودون الحاجة للخروج من المنزل، وأيضًا إعادة شحن الرصيد المالي للهاتف المحمول خصما من رصيد المحفظة.

ولم تعلن وزارة التضامن بعد عن موعد وطريقة عمل محفظة المحمول بالنسبة لأصحاب المعاشات ومتلقي الدعم النقدي، ومن المتوقع أن تكون مع توقيع بروتوكول العمل مع البنك المركزي وشركات المحمول الأربعة.