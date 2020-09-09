توقعات بتراجع مبيعات الكتب الخارجية 30% هذا العام بسبب "التعلم عن بُعد"

كتبت- دينا خالد:

توقع علاء عادل، مدير شعبة الأدوات المدرسية بغرفة القاهرة التجارية، أن تتراجع مبيعات الكتب الخارجية خلال العام الحالي، بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، بعد التغييرات التي ستشهدها الخريطة التعليمية في مصر هذا العام.

وقال عادل لمصراوي إن سبب تراجع المبيعات، هي المنصات التعليمية التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم، فضلا عن القنوات التلفزيونية واليوتيوب، التي ستساعد الطلاب بشكل كبير على فهم المناهج هذا العام.

وقال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم أمس، إن الوزارة ستتيح مصادر لتعلم الطلاب عبر القنوات التعليمية والمكتبة الإلكترونية، ومكتبة الدروس الإلكترونية، والبث المباشر.

كما أعلن تقليص أيام الذهاب للمدرسة بالنسبة لجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة.

وبحسب عادل، فإن أسعار الكتب الخارجية مستقرة هذا العام عند نفس مستويات العام الماضي.

وتتراوح أسعار الكتب الخارجية من 20 جنيهًا إلى 300 جنيه بحسب الفصل الدراسي وبحسب عام أم لغات، وفقًا لعادل.

وأضاف عادل، أن المبيعات مازالت ضعيفة، مشيرا إلى أن هناك تراجعًا بنحو 40% في المبيعات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع عادل، تراجع المبيعات إلى قرار تأجيل الدراسة، وعدم وضوح آليات العمل بالعام الجديد، وهو ما جعل أولياء الأمور تؤجل قرار شراء الأدوات المدرسية والكتب الخارجية لحين وضوح الرؤية.

ويبدأ العام الدراسي الجديد الشهر المقبل، وهو ما يعد تأخيرًا عن الموعد المعتاد والذي يكون خلال شهر سبتمبر من كل عام.