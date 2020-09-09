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أسعار الذهب تعود للصعود.. والجرام يكسب 7 جنيهات في تعاملات اليوم

12:36 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
أسعار الذهب تعود للصعود.. والجرام يكسب 7 جنيهات في تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام بنحو 7 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 845 جنيهًا مقابل 838 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 724 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 966 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6760 جنيهًا.

وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الصباح بنسبة تصل إلى 0.21% بحلول الساعة 12:21 ظهرًا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ سعر أوقية الذهب 1926 دولارًا، بارتفاع نسبته 5.2 دولار في الأوقية مقارنة ببداية التعاملات.

وكانت أسعار الذهب تراجعت في مصر خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث هبط الجرام بنحو 5 جنيهات دفعة واحدة من قيمته.

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