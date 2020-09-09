الأحد المقبل.. صندوق النقد العربي يفتتح "عن بُعد" الدورة الـ 44 لمحافظي البنوك المركزية

كتبت- منال المصري:

يُفتتح صندوق النقد العربي، الأحد المقبل، أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي يعقد هذا العام "عن بعد".

وتتضمن الكلمات الافتتاحية، كلمة عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس المجلس لهذه الدورة، بالإضافة إلى كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفقًا لبيان من الصندوق اليوم الأربعاء.

وبحسب بيان صندوق النقد العربي، يتحدث في الاجتماع إلى جانب المحافظين، كريستين لاغارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، والدكتور محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في (Allianze)، و لويز دي سيلفا، نائب مدير عام بنك التسويات الدولية، و سيلفيا غولارد، نائب محافظ بنك فرنسا، والدكتور ماركوس بليير، رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).

ويشارك في أعمال الدورة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

كما يشارك بصفة مراقب جامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى المدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين.

ويركز جدول الأعمال على عدد من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التداعيات الاقتصادية والمالية والنقدية لجائحة كورونا المستجد والخيارات في السياسات والأدوات لمرحلة ما بعد الأزمة، ومناقشة أثر تغيرات المناخ على النظام المالي والاستقرار المالي، والقضايا المتعلقة بتطبيقات التقنيات المالية الحديثة والتحول الرقمي للخدمات والمنتجات المصرفية في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، إضافةً إلى تطورات جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية تعزيز الشمول المالي.

ويذكر أن وثائق الدورة التي سبق إرسالها لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تشمل إلى جانب عروض عن الموضوعات الأربعة الرئيسة التي سيناقشها الاجتماع، تقارير عن أعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية، وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، إلى جانب مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة.

كما تتضمن الوثائق الإصدار الثالث من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2020، والتقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2020، إضافةً إلى تقرير حول إطلاق منصة "بنى" للمدفوعات العربية.

وتتضمن أيضا الوثائق القضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد لعام 2020، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية الموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، على ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية، وتداعيات جائحة كورونا.

وأشار الحميدي، إلي أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية.