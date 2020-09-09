البترول تعلن تنظيم مؤتمر ومعرض "إيجبس 2021 " بالقاهرة 31 مايو المقبل

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت اللجنة التنفيذية العليا لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2021" تنظيم فعاليات الدورة الخامسة للمؤتمر والمعرض في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2021 بالقاهرة تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط: تلبية احتياجات اليوم من الطاقة".

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، سيتم تنظيم المعرض والمؤتمر بمشاركة عدد من وزراء البترول والطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات البترول العالمية وخبراء الصناعة من الشركات الرائدة في قطاع البترول والغاز ونخبة من قادة الأعمال العالميين.

ومن المنتظر أن يحظى الحدث بمشاركة دولية كبيرة من 80 دولة ونحو 35 ألف مشارك، ومشاركة وتمثيل لأكثر من 500 عارض و16 جناحاً للدول في المعرض المصاحب، بالإضافة إلى 27 شركة بترول محلية وعالمية، و2000 من أعضاء الوفود، و300 متحدث، وستعقد خلال فعالياته نحو 80 جلسة، وفقا للبيان.

وأوضحت اللجنة، التي عقدت اجتماعها اليوم عبر الفيديو كونفرانس، برئاسة طارق الملا وزير البترول، أن اختيار هذا التوقيت يأتي بعد دراسة وتقييم الأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا، وتطلع العالم للخروج من التحديات التي أفرزتها هذه الجائحة.

وأشارت إلى أن التوقيت الذي تم اختياره يوفر للمشاركين من المستثمرين والشركات العالمية فرصا أكثر أماناً للسفر الدولي، إلى جانب جدول زمني ملائم لإعادة الالتقاء والتواصل بينهم تحت مظلة "إيجبس".

ومن جانبه، أكد طارق الملا أن مؤتمر ومعرض "إيجبس" يتطور بشكل كبير عاماً تلو الآخر، وهو ما تجسد الدورة الماضية في عام 2020 التي فاقت التوقعات من حيث حجم المشاركين وعدد ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات وعقود تتعلق بالأعمال والشراكات في صناعة البترول والغاز.

وأشار إلى أن الدعم الكامل الذي يحظى به هذا الحدث من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على الحضور أعطى زخماً كبيراً له، موضحا أن النجاح الكبير لهذا الحدث جعله الأبرز في منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط، فضلا عن كونه بمثابة ملتقى بترولي مهم يجمع أهم وأكبر الشركات واللاعبين في مجال الطاقة إقليمياً وعالمياً على أرض مصر.

وقال الملا إن هذا الحدث بمثابة نافذة تواصل متميزة لصناعة البترول المصرية على العالم لإلقاء الضوء والتعرف على فرص الاستثمار والشراكة في قطاع البترول والغاز ومكانة مصر كواحدة من أهم منتجي الغاز في المنطقة، ودولة محورية لتداول وتجارة الغاز والبترول.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن أصبحت مصر محط أنظار الشركات العالمية خلال السنوات الأخيرة في ضوء ما شهدته من تحولات إيجابية وإصلاحات اقتصادية هامة حفزت كبار اللاعبين في الصناعة البترولية على فتح آفاق جديدة للعمل والاستثمار المشترك مع مصر.

وذكر الملا أن نجاح هذا الحدث يعكس النجاحات التي تحققت في صناعة البترول المصرية، ويعكس كذلك التنامي الكبير في حجم الشراكة والتعاون بين قطاع البترول وشركاء نجاحه من شركات البترول العالمية.

وأكد أن هذا الحدث يكتسب أهميته المتزايدة كوسيلة لعقد المزيد من الشراكات الناجحة في ظل ما تشهده المنطقة من تعاون إيجابي لاستثمار الاكتشافات الجديدة وهو ما يعكس ضرورة التعاون لتحقيق التحول الرقمي بصورة سريعة وإيجاد بنية تحتية قوية والتعاون في مختلف المجالات التي تحقق تلك الأهداف.

كما يعد الحدث فرصة لتسليط الضوء على أوضاع وتحديات صناعة البترول والغاز، وسبل العمل المشترك في ظل الظروف العالمية الحالية، ومناقشة الحلول ودفع الشراكات التي تساهم في تقدم هذه الصناعة، بحسب الوزير.

وأوضح أن تنظيم مؤتمر ومعرض "إيجبس" يعد فرصة قوية لدعم الحداثة والتحولات الرقمية والتكنولوجية في الصناعة في ضوء ما يوفره من فرص للتعرف على أحدث التكنولوجيات المطبقة عالميا في صناعة البترول، وما يستجد من ابتكارات تخدم أهداف العمليات والأنشطة البترولية، خاصة أنه يشهد حضورا قويا للشركات ومزودي التكنولوجيا لصناعة البترول والغاز.

ومن جانبه، أعرب كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس العالمية، المنظمة للمؤتمر، عن سعادته باستضافة الدورة السنوية الخامسة من معرض "إيجيبس" في مايو 2021.

وأشار إلى إقامة هذا المعرض تأتي لاستعراض احتياجات السوق المتنامية لمصر كدولة من أهم اللاعبين الإقليميين في صناعة البترول والغاز ومؤسس لمنتدى غاز شرق المتوسط.

وقال هدسون إن المؤتمر سيساهم في إثراء الحوار حول تنمية تلك الصناعة على المستويين الاستراتيجي والتقني، والتركيز على التقنيات المتقدمة والاستثمارات التي تدفع إلى انتقال الطاقة وإحداث تحول في الصناعة.

ويعقد مؤتمر ومعرض "إيجبس 2021" للعام الخامس على التوالي استمرارا لدوره كمنصة لمناقشة التحديات العالمية الحالية، وتعزيز الشراكات البناءة، وتيسير تبادل الخبرات الفنية والابتكار، وخلق فرص جديدة نحو مستقبل أفضل وطاقة مستدامة لمنطقة شرق المتوسط والعالم.