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ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:44 ص الأربعاء 09 سبتمبر 2020
ارتفاع الكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 13 و15 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 39 و 45 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 60 و75 جنيها، وسعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.

الأسماك سوق العبور أسعار الأسماك

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