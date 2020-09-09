البورصة تبدأ تعاملات اليوم بانخفاض في مؤشرها الرئيسي
كتبت- دينا خالد:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.06%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10944 نقطة.
بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.10%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.66%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10951 نقطة.
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