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البورصة تبدأ تعاملات اليوم بانخفاض في مؤشرها الرئيسي

10:43 ص الأربعاء 09 سبتمبر 2020
البورصة تبدأ تعاملات اليوم بانخفاض في مؤشرها الرئيسي

البورصة

كتبت- دينا خالد:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة بلغت 0.06%، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 10944 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.10%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.66%، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، إلى مستوى 10951 نقطة.

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