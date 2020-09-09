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ارتفاع الخيار البلدي وتراجع الملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:29 ص الأربعاء 09 سبتمبر 2020
ارتفاع الخيار البلدي وتراجع الملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الخيار البلدي، والليمون البلدي، والفلفل الرومي، والفلفل الحامي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الملوخية والبامية بين جنيه وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و3.7 جنيه.

البصل بين 2.75 و 3.75 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 15 و22 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 12 و18 جنيها، بتراجع جنيهين.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 3 و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و23 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الخضر أسعار الفاكهة سوق العبور

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