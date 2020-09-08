القابضة للسياحة تفتح المنطقة الشاطئية لفندق شتايجنبزجر اللسان باستثمارات 10 ملايين جنيه

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كتبت - شيماء حفظي :

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه تم افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر اليوم الثلاثاء.

وأضافت حطبة في بيان صحفي أن التكلفة الاستثمارية لتطوير المنطقة الشاطئية بلغت 10 ملايين جنيه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح فندق اللسان شتايجنبرجر برأس البر، في ديسمبر 2019 وهو أول فندق خمس نجوم بعلامة تجارية فندقية عالمية في منطقة الدلتا.

وتمتلك الشركة القابضة، فنادق الماريوت، وسوفيتيل كتراكت، وشتايجنبرجر التحرير، ونوفوتيل المطار، وسفير دهب، وفندق اللسان برأس البر، وإيتاب الأقصر، و3 فنادق عائمة بين الأقصر وأسوان.