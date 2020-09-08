"ذهب الاحتياطي" يرتفع للشهر الخامس في أغسطس رغم تراجع الأسعار (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي، استمرار ارتفاع قيمة الذهب في احتياطي مصر من النقد الأجنبي للشهر الخامس على التوالي خلال أغسطس الماضي، وذلك رغم تراجع الأسعار العالمية للمعدن الثمين الشهر الفائت.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت قيمة الذهب المسجل ضمن احتياطي النقد الأجنبي بشكل طفيف إلى 4.520 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي مقابل 4.505 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة 15 مليون دولار.

ويأتي ذلك رغم تراجع الأسعار العالمية للمعدن الثمين خلال أغسطس الماضي، ولكنه كان انخفاضا طفيفا أيضا حيث وصل سعر الأوقية بنهاية الشهر الماضي إلى 1967.8 دولار مقابل 1975.8 دولار بنهاية يوليو.

وكان احتياطي النقد الأجنبي ارتفع للشهر الثالث على التوالي خلال أغسطس، حيث زاد بنحو 52 مليون دولار مقارنة بنهاية شهر يوليو الماضي.

وبحسب ما نشر البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أمس، سجل احتياطي النقد الأجنبي 38.366 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي مقابل 38.315 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.

وتعد هذه الزيادة هي الثالثة على التوالي بعد ارتفاع الاحتياطي بنحو 2.2 مليار دولار و113 مليون دولار خلال شهري يونيو ويوليو على التوالي، وذلك بعد أن فقد نحو 9.5 مليار دولار في شهور مارس وأبريل ومايو بسبب مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وزاد احتياطي مصر من العملات الأجنبية- البند الأكبر في احتياطي النقد الأجنبي- إلى 33.635 مليار دولار بنهاية أغسطس مقابل 33.510 مليار دولار بنهاية يوليو بزيادة 125 مليون دولار.

بينما انخفضت قيمة وحدات السحب إلى 215 مليون دولار بنهاية أغسطس مقابل 304 ملايين دولار بنهاية يوليو الماضي، بانخفاض 89 مليون دولار.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور قيمة الذهب المسجل ضمن احتياطي النقد الأجنبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، وفقا لبيانات البنك المركزي.