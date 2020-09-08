بموافقة حماية المستهلك..أوبر تختبر ميزة جديدة في مصر لزيادة أمان المستخدمين

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة أوبر في مصر عن اختبارها لخاصية "معاودة الاتصال" والتي تقدم للمستخدمين وسيلة للتواصل عبر التطبيق عقب انتهاء الرحلات مع فريق دعم السلامة من أوبر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في حالة مواجهتهم لأي موقف أدى إلى شعورهم بعدم الأمان خلال الرحلة.

وأطلقت هذه الخاصية المتعلقة بالسلامة في ٩ أسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتوفر الآن لمستخدمي تطبيق أوبر في مصر بشكل تجريبي بهدف تسهيل رحلات أكثر أماناً، وفقًا لبيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

يمكن الوصول إلى خاصية معاودة الاتصال من قسم "مراجعة الرحلة والرسوم" داخل التطبيق لكل الأمور المتعلقة بالسلامة، وبمجرد أن يتقدم المستخدم بطلب معاودة إتصال، ويسجل رقماً للإتصال به، ووصفاً قصيراً للوضع المهدد للسلامة، يستقبل المستخدم بعدها مكالمة في خلال دقائق من قبل متخصص من فريق دعم السلامة كي يساعده على التعامل مع المشكلة، وذلك من خلال عملاء مدربون من أوبر للتواصل مع المستخدمين على مدار الساعة.

وقال أحمد خليل، المدير العام لشركة أوبر في مصر، في البيان، إن هذه الخاصية الجديدة تم تقديمها بعد حوار مع جهاز حماية المستهلك المصري لتعزيز معايير السلامة عند استخدام التطبيق.

يأتي طرح هذه الخاصية الجديدة كجزء من جهود أوبر المستمرة للحفاظ على سلامة مستخدمي التطبيق.

وتتوسع خصائص السلامة الأخرى على تطبيق أوبر لتشمل الاحتفاظ بخصوصية المتصل، ومشاركة تفاصيل الرحلة مع جهات اتصال موثوقة، والمسئولية المشتركة بين الراكب والسائق لضمان سلامة كليهما، والتأكد من هوية السائق قبل الركوب، وفقًا للبيان.