بمساعدة ضياء.. جوجل تطلق نسختها العربية من تطبيق Read Along لتعلم القراءة

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كتب- علاء حجاج:

أطلقت شركة جوجل اليوم الثلاثاء النسخة العربية من تطبيق Read Along والذي يساعد الأطفال الناطقين باللغة العربية على تعلم القراءة باستخدام المساعد الذكي "ضياء"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقراءة.

وقالت زين مصري، مدير تسويق المنتجات في شركة جوجل، إن تطبيق "Read Along" هو تطبيق مخصص لمساعدة الأطفال من سنة 5 سنوات حتى 11 سنة لتعلم القراءة وذلك عن طريق المساعدة الافتراضية الذكي "ضياء"، كما يمكن استخدام التطبيق بدون إنترنت.

وأضافت لمصراوي أنه تم مراعاة أن يكون التطبيق مناسب للأطفال في الفترة من 5 سنوات وحتى 11 سنة، ويعتمد التطبيق على دمج الألعاب والقصص لتعليم الأطفال القراءة وتعليمهم القيم والمثل العليا من خلال قصص قصيرة لا تتجاوز عدد كلماتها 150 كلمة.

وتلعب "ضياء" دور المساعد الذكي للطفل حيث تستطيع أن تستمع إلى نطق الطفل وتصحيحه له، وتفهم المساعدة الذكية "ضياء" كافة اللهجات العربية "مصرية - لبنانية - خليجية" وترد على الطفل باللغة العربية الفصحى.

وتعتمد جوجل في بناء المساعدة الذكية "ضياء" على نفس التكنولوجيا المستخدمة في المساعد الافتراضي " Google Assist"، وشددت مصري على أن المساعدة لا تسجيل الأصوات أو البيانات الخاصة بالأطفال بدليل إمكانية استخدام التطبيق في وضع عدم الاتصال بالإنترنت بعد تنزيله لأول مرة.

وتقرأ "ضياء" أولاً ثمّ تستمع إلى أداء الأطفال في الوقت الفعلي، وتعطيهم ملاحظات إيجابية ومشجّعة أثناء قراءتهم مثلما يفعل الأهل والمعلّمون.

ويستطيع الأطفال أيضًا النقر على صورة "ضياء" في أي وقت لتكرر لهم لفظ كلمة أو جملة معيّنة.

وقالت مصري إن جوجل أطلقت مسابقة الكتّاب للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عامًا لحثهم على كتابة قصصهم وإرسالها قبل 30 سبتمبر للحصول على فرصة نشرها بلغات متعددة على منصات تعلّم عالمية، مثل Read Along من جوجل والمكتبة الرقمية العالمية وموقع Pratham Books Storyweaver. وسيتم الإعلان عن الفائزين في شهر أكتوبر.

ويحتوي تطبيق Read Along حاليا على أكثر من ٥٠ قصة من حول العالم بما فيهم سلسلة من القصص منتجة داخليا في جوجل.

والقصة الأولى من هذه السلسلة متوفرة بعنوان "كوكو ذاهب إلى الحفلة" وهي تركّز على قيم هامة مثل الصداقة والتعاطف والمثابرة، وسوف تليها قصص مبتكرة أخرى بمبادرة من Google على التشجيع على الكتابة والتأليف والتعبير باللغة العربية.

وقالت مصري إن جوجل تستهدف في المرحلة الأولى الانتشار بالتطبيق بين أطفال الوطن العربي والذين تأثروا من إغلاق المدارس بسبب جائحة كورونا وعددهم يزيد عن 100 مليون طفل وفقاً لليونيسف، وتتطلع للتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في مختلف البلدان العربية للاستفادة من التطبيق.

وقالت "لمسنا تطوّرًا ملحوظًا في مستوى القراءة لدى الأطفال منذ إطلاق التطبيق بلغات أخرى في بداية العام، حيث حقّق الأطفال ممّن يقرؤون أقل من 45 كلمة بشكل صحيح في الدقيقة تحسنًا بين 35 و 85% في القراءة بصوتٍ عالٍ بعد استخدام التطبيق لمدة مئة دقيقة على مدار أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.