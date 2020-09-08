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التأمينات: صرف بطاقات ميزة لأصحاب المعاشات الجدد وفاقدي البطاقات الحالية

03:54 م الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
التأمينات: صرف بطاقات ميزة لأصحاب المعاشات الجدد وفاقدي البطاقات الحالية

اللواء جمال عوض

كتبت- ياسمين سليم:

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة قررت صرف بطاقات ميزة لحالات استحقاق المعاشات الجديدة والتي فقدت بطاقات الصرف الحالية.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن بطاقة ميزة تدعم عمليات السحب النقدي والشراء من المحال التجارية والمواقع الإلكترونية وسداد كافة المستحقات الحكومية وكذلك عمليات السحب والإيداع النقدي على ماكينات الصراف الآلي وكافة الخدمات المصرفية الأخرى.

وبحسب رئيس الهيئة فإن البطاقات الحالية التي تصدرها الهيئة، والتي تصرف المعاشات الشهرية لما يقارب من 6.5 مليون مواطن هي بطاقات سحب نقدي فقط.

و"ميزة" هي أول بطاقة بنكية بعلامة تجارية محلية وأصدرتها الحكومة بهدف ميكنة المدفوعات إلكترونيًا وتقليل تداول الكاش تنفيذًا لرؤية الدولة والبنك المركزي.

جمال عوض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أصحاب المعاشات الجدد

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