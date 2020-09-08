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البورصة المصرية تنضم لموجة البيع العالمية.. ومؤشرها الرئيسي يهوي 1.6% اليوم

03:52 م الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
البورصة المصرية تنضم لموجة البيع العالمية.. ومؤشرها الرئيسي يهوي 1.6% اليوم

البورصة المصرية

كتبت- دينا خالد:

شهدت مؤشرات البورصة تراجعا جماعيا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتنضم البورصة المصرية لموجة البيع التي بدأت في الأسواق العالمية وأثرت على بورصات منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.66% مع نهاية تعاملات اليوم، إلى مستوى 10951 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.27%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.24%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب صافي بيع بقيمة 16 مليون جنيه، و10 ملايين جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 26.5 مليون جنيه.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن هناك سببين وراء التراجع الكبير لمؤشرات البورصة، أولهما عالمي، بسبب موجة بيع عالمية بدأت نهاية الأسبوع الماضي في سوق التكنولوجيا الأمريكي وهو ما أثر سلبًا على البورصات العالمية.

وأضاف رضوان، أن السبب المحلي، وهو الأخبار التي تداولت أمس بأن شركة الاتصالات السعودية STC تدرس تقليل عقد شراء شركة فودافون مصر، وهو ما قلل عدد أسهم الشراء في السوق المحلي وأدى لتراجع المؤشرات المحلية.

وكانت شركة الاتصالات السعودية قد عرضت شراء حصة فودافون العالمية في وحدتها المصرية مقابل 2.39 مليار دولار، والتي تصل إلى 55% من الشركة، فيما تمتلك الشركة المصرية للاتصالات الحصة المتبقية.

وتأتي هذه المناقشات مع اقتراب الموعد النهائي لشركة الاتصالات السعودية لإتمام الصفقة وتنفيذ العرض غير الملزم الذي قدمته الشركة السعودية في يناير الماضي، ثم مددت شركة الاتصالات السعودية في يوليو لمدة 60 يومًا، بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.57%، مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 11163 نقطة.

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