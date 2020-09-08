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نيفين القباج: التضامن بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية

02:57 م الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
نيفين القباج: التضامن بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية

نيفين القباج

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الوزارة بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية.

وأضافت أن اللائحة التنفيذية وضعت بالشراكة مع القيادات المجتمعية والجمعيات الأهلية وممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين وغيرهم من قادة الفكر والرأي.

جاء ذلك على هامش اجتماعها مع المديرة الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، ليزلي ريد، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس، بحسب البيان.

ونقل البيان عن ليزلي ريد، قولها إن قانون الجمعيات الأهلية المُعدل يعد خطوة كبيرة لدعم المشاركة المجتمعية.

وفي أغسطس 2019 صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وفي نوفمبر 2018 طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مراجعة قانون الجمعيات الأهلي، وشكل لجنة لذلك.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية

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