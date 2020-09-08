7.9 مليار جنيه قيمة إنتاج شركات القاهرة والسويس والنصر للبترول العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركات القاهرة، والسويس، والنصر للبترول، وصول قيمة ما أنتجته الشركات الثلاث من خلال معامل تكريرها إلى نحو 7.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وفقا لوزارة البترول في بيان اليوم الثلاثاء.

وعقد الشركات الثلاثة أعمال جمعياتها العامة اليوم، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2019-2020.

وعرض هشام البُكل رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول، المؤشرات الرئيسية لنتائج الأعمال حيث أوضح أن كمية الزيت الخام التي تم تكريرها بمعملي مسطرد وطنطا بلغت حوالي 7.3 مليون طن، ونتج عن تكرير تلك الكميات حوالي 9 ملايين طن منتجات بترولية خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن هذه المنتجات أسهمت في تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من بنزين 80 و92 والنافتا والبوتاجاز والسولار ووقود النفاثات والمازوت والكيروسين والمذيبات العطرية، بالإضافة إلى أنه نتج أيضا حوالي 3.6 مليون طن من المازوت لمعمل المصرية للتكرير.

وقال البكل إن قيمة إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي بلغت حوالي 3 مليارات جنيه محققة نسبة زيادة 14% مقارنة بالعام السابق عليه.

وأضاف أن الشركة اتخذت عدة إجراءات لترشيد الطاقة منها مشروع استرجاع غازات الشعلة، وإحلال وتجديد مسخنات هواء أبراج التقطير، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية بالمباني الإدارية، واستخدام نظم الإضاءة الحديثة LED، مما أدى إلى تحقيق وفر في القدرة الكهربائية والتي وفرت أكثر من 36 مليون جنيه.

وأشار البكل إلى أعمال التصنيع المحلي والخدمات الفنية التي تقدمها الشركة للشركات البترولية وللغير والتي بلغت قيمتها 142 مليون جنيه العام الماضي.

وخلال الجمعية العامة لشركة السويس لتصنيع البترول، عرض محمد عليوة رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال العام، حيث أوضح أن كميات الخام التي تم تكريرها بلغت حوالي 2.5 مليون طن بزيادة نسبتها 51% على العام السابق.

وقال عليوة إنه نتج عن تكرير هذه الكميات حوالي 2.8 مليون طن من البوتاجاز والبنزين 80 و92 والسولار والمازوت وغيرها من المنتجات البترولية ساهمت فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلي، مشيراً إلى ارتفاع قيمة ما أنتجته الشركة إلى أكثر من 2.5 مليار جنيه.

وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة لرفع كفاءة التشغيل وتطوير الأداء وتطبيق أحدث معايير السلامة والصحة المهنية، حيث يجري تطوير وتحديث مجمع التفحيم ووحدة جديدة لإنتاج الأسفلت، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد والأمن والسلامة وحماية البيئة وترشيد الطاقة للحفاظ على الطاقات الإنتاجية وتحسين اقتصاديات التشغيل.

وخلال جمعية شركة النصر للبترول، أوضحت نتائج الأعمال التي عرضها محمد عبد الله حسن رئيس الشركة أنها قامت بتكرير حوالي 3.7 مليون طن خام ساهمت في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من البوتاجاز والنافتا ووقود النفاثات والسولار والمازوت والأسفلت.

وأوضح أن قيمة إنتاج معمل النصر خلال العام المالي 2019-2020 ارتفع إلى حوالي 2.4 مليار جنيه بزيادة نسبتها 7% على العام السابق.

كما ضخت شركة النصر استثمارات قيمتها حوالي 1.1 مليار جنيه في مشروعات الإحلال والتجديد والأمن والسلامة متضمنة إنشاء جهاز تقطير متكثفات بطاقة 1.2 مليون طن سنوياً، و3 وحدات فواصل أملاح والمرحلة الثانية من خط استلام الأسفلت، و5 مستودعات جديدة ومشروع التكسير الهيدروجيني، وفقا لرئيس الشركة.

وأضاف أنه تم تصدير كميات من المنتجات البترولية من خلال الشركة بقيمة إجمالية حوالي 850 مليون دولار.

ومن جانبه، أكد وزير البترول أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج إدارة الموارد والأصول "ERP" في إطار برنامج التطوير والتحديث لقطاع البترول بكل ما يتعلق بالرقمنة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والذي يستهدف الانتهاء منه في نهاية العام القادم وسيتم بموجبه ربط هيئة البترول رقميا بمعامل التكرير ومجمعات التصنيع.

وقال إن البرنامج يتضمن أيضا رفع كفاءة الأداء وتشغيل مصافي التكرير طبقا للخامات المقررة واحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية من خلال برامج حديثة تواكب أحدث التكنولوجيات.

وأضاف الوزير أن البرنامج يشمل كذلك ربط النواحي المالية بالهيئة والشركات بهدف سرعة وسلاسة الأداء بدون أخطاء، مطالبا بالعمل على تحسين أداء العاملين ورفع كفاءتهم لمواكبة التطور التكنولوجي.

كما أشاد الملا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظي القليوبية والقاهرة في مشروع رفع كفاءة المنطقة المحيطة بمنطقة مسطرد البترولية.

وأشار إلى أن ضخ استثمارات جديدة في مشروعات تحديث وتطوير وزيادة الطاقة التكريرية لمعامل التكرير القائمة انعكس بالإيجاب على مواصلة قطاع البترول تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والحفاظ على استقراره.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة والحفاظ على البيئة والاستمرار في الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من فيروس كورونا.

وحضر أعمال الجمعيات محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وأشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ومجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونواب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.

كما حضر أعمال جمعيات الشركات الثلاث نرمين إسماعيل وكيل أول وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول، وممثلو وزارات المالية والتخطيط والتجارة والصناعة ومركز معلومات مجلس الوزراء، وفقا للبيان.