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كيف تُحدد قيمة المصنعية لجرام الذهب في محلات الصاغة؟ (فيديو)

12:17 م الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
كيف تُحدد قيمة المصنعية لجرام الذهب في محلات الصاغة؟ (فيديو)

مشغولات ذهبية

كتبت - شيرين صلاح:

يرغب كثير من المستهلكين في معرفة كيف تحدد قيمة مصنعية جرام الذهب، الذي يضاف على الأسعار عند الشراء.

وتختلف قيمة المصنعية على حسب الجودة النهائية لقطعة الذهب المعروضة بالمحلات.

ويوضح في هذا الفيديو نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي كيفية حساب قيمة المصنعية على سعر جرام الذهب بالأسواق.

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