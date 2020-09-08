واردات مصر من الأدوات المدرسية تتراجع 50% هذا العام بسبب كورونا

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المدرسية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن واردات مصر من الأدوات المكتبية والمدرسية تراجعت هذا العام بنحو 50% مقارنة بواردات العام الماضي.

وأرجع أبو جبل انخفاض الواردات، إلى وجود مخزون من العام السابق بالمخازن بعد توقف الفصل الدراسي الماضي بسبب أزمة كورونا.

وأضاف أبو جبل، لمصراوي، أن قرار تأجيل الدراسة، وعدم وضوح آليات العمل بالعام الجديد، جعل أولياء الأمور تؤجل قرار شراء الأدوات المدرسية للعام الجديد، ومازال السوق يشهد حالة من الهدوء حتى الآن.

ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن تبدأ الدراسة في العام الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021.

وكان موسم الدراسة يبدأ كل عام بمنتصف شهر سبتمبر، ولكن تم تأجيله هذا العام بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأجيل امتحانات الثانوية العامة.

ومن المقرر، أن يعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي آليات العمل بالعام الدراسي الجديد.

وأوضح أبو جبل، أن 60% من الأدوات المدرسية مستوردة، و40% إنتاج محلي.

وبلغ حجم استيراد الأدوات المدرسية العام الماضي نحو 6 مليارات جنيه، بحسب أبو جبل.