أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

واردات مصر من الأدوات المدرسية تتراجع 50% هذا العام بسبب كورونا

11:31 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
واردات مصر من الأدوات المدرسية تتراجع 50% هذا العام بسبب كورونا

الأدوات المدرسية

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المدرسية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن واردات مصر من الأدوات المكتبية والمدرسية تراجعت هذا العام بنحو 50% مقارنة بواردات العام الماضي.

وأرجع أبو جبل انخفاض الواردات، إلى وجود مخزون من العام السابق بالمخازن بعد توقف الفصل الدراسي الماضي بسبب أزمة كورونا.

وأضاف أبو جبل، لمصراوي، أن قرار تأجيل الدراسة، وعدم وضوح آليات العمل بالعام الجديد، جعل أولياء الأمور تؤجل قرار شراء الأدوات المدرسية للعام الجديد، ومازال السوق يشهد حالة من الهدوء حتى الآن.

ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أن تبدأ الدراسة في العام الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021.

وكان موسم الدراسة يبدأ كل عام بمنتصف شهر سبتمبر، ولكن تم تأجيله هذا العام بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأجيل امتحانات الثانوية العامة.

ومن المقرر، أن يعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي آليات العمل بالعام الدراسي الجديد.

وأوضح أبو جبل، أن 60% من الأدوات المدرسية مستوردة، و40% إنتاج محلي.

وبلغ حجم استيراد الأدوات المدرسية العام الماضي نحو 6 مليارات جنيه، بحسب أبو جبل.

الأدوات المدرسية أحمد أبو جبل فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا