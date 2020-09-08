أسعار الجمبري ترتفع 10 جنيهات للكيلو خلال تعاملات اليوم في سوق العبور

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك المكرونة والجمبري، بينما انخفضت أسعار السمك البوري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم، 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري، 10 جنيهات ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها.

بينما تراجع سعر كيلو السمك البوري، بنحو 3 جنيهات ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 13 و15 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و130 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.