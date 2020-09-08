المالية: إحباط 2499 عملية تهريب جمركي خلال شهرين وتحصيل 934 مليون جنيه

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية إنها أحبطت 2499 عملية تهريب جمركي خلال الفترة من أول يونيو حتى نهاية يوليو الماضيين.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أنه الوزير، محمد معيط تلقى تقريرًا من السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك يفيد بأن القيمة الإجمالية للرسوم والغرامات المستحقة خلال هذه الفترة بلغت 934 مليونًا و10 آلاف جنيه.

وبحسب البيان فإنه تم تحرير1413 محضر تهرب جمركي، يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 23 مليونًا و251 ألف جنيه، و19 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب المواد المخدرة، والمنشطات بلغت قيمة المستحق عليها نحو 505 ملايين و695 ألف جنيه، وتم تحرير20 محضرًا للتهرب يتعلق بأجهزة تصنت وكاميرات مراقبة، والأسلحة والذخائر، بلغت قيمة المستحق عليها نحو 5 ملايين و334 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن المحاضر شملت أيضًا 78 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب الملابس الجاهزة، والأدوية، والخمور، ومستلزمات الأجهزة الطبية، وبلغت قيمة المستحق عليها نحو 44 مليونًا و231 ألف جنيه.

كما تم تحرير 151 محضر تهرب يتعلق بالسجائر، ومستحضرات تجميل بلغت قيمة المستحق عليها نحو 107 ملايين و961 ألف جنيه، وفقًا للبيان.

وأشار إلى أنه تم تحرير 161 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب الكيماويات والمبيدات الحشرية، وأصناف متنوعة، والسلع المرفوضة رقابيًا، والألعاب النارية، بلغت مستحقاتها نحو 207 ملايين و110 آلاف جنيه.

وأضاف أنه تم تحرير 273 محضرًا يتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة، والمناطق الحرة، والسيارات وقطع الغيار، ومخالفة الصادر، بلغت مستحقاتها نحو 40 مليونًا و189 ألف جنيه.

كما تم تحرير محضرًا لمشغولات ذهبية وفضية بلغت مستحقاتها نحو 23 ألف جنيه.