أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:52 م الإثنين 07 سبتمبر 2020
مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.57%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11163 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.62%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 152.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 9.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 162.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.96% إلى مستوى 11073 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة المستثمرين الأجانب

الخبر التالى:

انخفاض أكبر الشهر المقبل.. لماذا تتراجع أسعار الفاصوليا بالأسواق؟

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99863

    عدد المصابين

  • 78108

    عدد المتعافين

  • 5530

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27261903

    عدد المصابين

  • 19350450

    عدد المتعافين

  • 886938

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المناهج وساعات الدراسة.. أول توضيح رسمي من التعليم بشأن خطة العام الجديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا