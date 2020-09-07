مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.57%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11163 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.62%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 152.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 9.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 162.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.96% إلى مستوى 11073 نقطة.