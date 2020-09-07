أرباح "النيل للأدوية" تقفز إلى 93.4 مليون جنيه العام الماضي

كتبت- شيماء حفظي:

تضاعفت أرباح شركة النيل للأدوية، خلال العام المالي الماضي، نحو 13 مرة مقارنة بالعام السابق عليه، بدعم من زيادة المبيعات.

ووفقا لتقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الاثنين، أظهرت بيانات القوائم المالية المجمعة للشركة، زيادة صافي أرباحها إلى 93.4 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي مقابل 6.7 مليون جنيه في عام 2018-2019.

وحققت الشركة زيادة في مبيعاتها خلال العام المالي الماضي، لتصل إلى 812.5 مليون جنيه مقابل 638.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة زيادة 27.3%.

وكانت الشركة حركت أسعار 26 صنفا مخسرا من الأصناف ذات الطلب العالي- كانت تبيعها الشركة بأقل من سعر التكلفة- بالإضافة إلى تحريك المخزون الراكد وزيادة نشاط التسويق، والتعامل بمرونة لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة، خلال العام المالي 2018-2019.

كما عملت الشركة على تحسين أسعار التوريد في بعض الخامات والمستلزمات من خلال الوصول إلى أفضل العروض المقدمة من الموردين، وتحسين الصيانة الداخلية لتقليل الأعطال وخفض تكلفة الصيانة.

وبحسب الشركة، فإنه تم تشغيل عدد من ماكينات الإنتاج المعطلة، خلال العام المالي الماضي، وسيتم تشغيل البعض الآخر خلال العام المالي الجاري.



وتعمل الشركة- التابعة لقطاع الأعمال العام- في صناعة وتجارة الأدوية ومختلف المواد الطبية والمنتجات الكيماوية ومستحضرات التجميل والخيوط الجراحية والمحاليل الطبية وأغذية الأطفال.