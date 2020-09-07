فيسبوك تطلق "حِب المحلي" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالشرق الأوسط وأفريقيا

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الاثنين، إطلاق حملة "حِب المحلي"، كمبادرة جديدة تهدف إلى دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي كانت من الأكثر تضرراً بجائحة كوفيد-19.

وتتضمن المبادرة إطلاق مركز تدريب للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدعم وتطوير مهاراتها ومساعدتها على تخطي التبعات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، بحسب بيان صحفي من فيسبوك اليوم.

وتسعى الحملة الجديدة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة وجهودها نحو التحول الرقمي وتحقيق النمو، من خلال تسليط الضوء على عدد من الموارد المتاحة لمساعدتها على تحقيق تعافيها الاقتصادي.

وستكون الحملة بمثابة صوت الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تسلط الضوء على قصصها والتحديات التي تواجهها بهدف تعزيز طلب المستهلكين على هذه الشركات المحلية في جميع أنحاء المنطقة.

وستتيح فيسبوك من خلال حملة حِب المحلي لمالكي الأعمال التجارية الوصول إلى مركز تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

و"حب المحلي" عبارة عن منصة تشمل 40 دورة تدريبية افتراضية مجانية، يمكن للشركات الاستفادة منها لإتقان مجموعة من الأدوات الرقمية التي تشمل التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وتوسيع حضورها على الإنترنت.

وقد تم إعداد هذه المواد التدريبية بالشراكة مع منصات التجارة الإلكترونية المعروفة وشركاء فيسبوك مثل "إيكومز" و"اكسباند كارت" و"زد".

وقال رامز شحادة، المدير الإداري لشركة فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن حملة حِب المحلي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز أفراد المجتمع للتفاعل مع هذه الشركات اليوم وغداً.

وقال شحادة، "كانت الفترة التي سبقت انتشار جائحة كوفيد-19 قد شهدت توجها متزايداً نحو رقمنة الاقتصاد، وقد أسهمت الأحداث الجارية في تسريع هذا التوجّه، وهذا واضح من خلال اعتماد العملاء في إنفاقهم على الأدوات الرقمية.

وذكر شحادة، أنه سيتيح مركز تدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة لهذه المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إمكانية الوصول الى مركز فيسبوك لموارد الأعمال، وهو برنامج مخصص لتنمية مهارات الإنترنت، ويشمل على سبيل المثال "كيفية تنمية الأعمال عبر الإنترنت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي" أو "أساسيات التحول الرقمي الناجح."

وبحسب المدير الإداري لشركة فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يمكن لمالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة معرفة المزيد عن برنامج منح فيسبوك واكتساب مهارات تسويقية جديدة لتنمية أعمالهم خلال هذه الأوقات الاستثنائية.

كما يمكن لمالكي الشركات المشاركة في دورات تدريبية افتراضية مجانية تتيح لهم تعلّم أفضل طريقة استخدام الأدوات التي يوفرها مجاناً كل من فيسبوك وانستجرام للتواصل مع العملاء ومجتمع الأعمال، وفقا لشحادة.

وشدّد شحادة على حاجة الشركات إلى تطوير المهارات الرقمية للاستفادة من الفرص، قائلاً: "أصبح من الواضح أن تبني التحول الرقمي هو أحد العناصر الرئيسية لصمود الشركات الصغيرة والمتوسطة في وجه تبعات الجائحة، وذلك حتى يتمكنوا من توسيع نطاق وصولهم إلى العملاء الذي لا يستطيعون الوصول إليهم على الأرض".

ويمكن لرواد الأعمال التسجيل في هذه الدورات المجانية للحصول على معلومات حول خدمات وأدوات فيسبوك التي يمكن أن تساعدهم على زيادة المبيعات والارتقاء بحضورهم عبر الإنترنت، وفقًا للبيان.

وأطلقت فيسبوك في وقت سابق من هذا العام عدداً من مبادرات "Boost with Facebook" التي تم اعتمادها في كافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع شركاء محليين. ويوفر برنامج "Boost with Facebook" المصمم لمساعدة الشركات الصغيرة على النمو من خلال تعزيز المهارات الرقمية، وتوفير دورات تدريبية افتراضية لتنمية مهارات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعدها على تطوير الجوانب التسويقية لأعمالها.

ويمكن للمستهلكين أيضاً الانضمام إلى المبادرة باستخدام هاشتاج #حِب_المحلي لإظهار دعمهم للشركات المحلية ومشاركة تجارب التسوق المحلية.

وقال البيان إنه لمعرفة المزيد عن حملة حِب المحلي وبرنامج منح فيسبوك والدورات والجلسات التدريبية الافتراضية، يمكن لأصحاب الأعمال التجارية والشركات زيارة الموقع التالي: https://www.facebook.com/business/boost/events