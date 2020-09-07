الملا: الانتهاء من حفر 15 بئرًا للغاز في حقل ظُهر

كتب- مصطفى عيد:

أعلن طارق الملا، وزير البترول، الانتهاء من حفر آبار المنطقة الجنوبية لحقل ظهر للغاز الطبيعي ووضعها على خريطة الإنتاج ليصل إجمالي الآبار المنتجة بالحقل إلى 15 بئراً، وفقا لبيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لكل من شركتي بتروشروق وبتروبل، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي 2019-2020.

وقال عاطف حسن، رئيس شركة بتروشروق، إن إجمالي الإنفاق الفعلي منذ بدء مشروع تنمية حقل ظهر وحتى نهاية يونيو 2020 بلغ 10.4 مليار دولار.

وأضاف حسن أن العام المالي الماضي شهد مد خط الإنتاج البحري الثاني بالمشروع بقطر 30 بوصة، بالإضافة إلى إكمال الشبكة تحت السطحية وبعض وحدات محطة المعالجة البرية اللازمة لتحسين عمليات الإنتاج مثل وحدتي استرجاع الكبريت وبعض التعديلات في تصميم محطة المعالجة البرية ومحطة تحلية المياه شاملة الآبار.

وشركة بتروشروق، هي التي تتولى تنمية حقل "ظهر" للغاز الطبيعي في امتياز "شروق" بالمياه الاقتصادية في البحر المتوسط، تحت مظلة شركة "بتروبل"، والتي أسست بالمشاركة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وشركة "أيوك" المملوكة بالكامل لشركة "إيني" الإيطالية.

وذكر وزير البترول، خلال الجمعية العامة لشركة بتروشروق، أن حقل ظهر يعد أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط وحقق أرقاماً قياسية فى معدلات الإنتاج، حيث تتخطى القدرة الإنتاجية حالياً 3 مليار قدم مكعب يومياً، ويمثل إنتاجه نسبة 40% من إجمالي إنتاج مصر من الغاز.

وأشار وزير البترول، خلال الجمعية، إلى النجاحات التي تحققت في مختلف الأنشطة البترولية خلال السنوات الأخيرة والتي دعمها الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده مصر حالياً.

وأشاد الوزير بالتنسيق الكامل بين قطاع البترول وشركائه الأجانب الذي كان له أكبر الأثر في استمرار الإنتاج بنجاح ومواجهة التحديات الكبيرة التي شهدها العام ويأتي في مقدمتها جائحة كورونا والتغيرات الضخمة التي شهدتها الأسعار العالمية للغاز.

ووجه الملا خلال الاجتماع بأهمية توافق العمليات البحرية بمشروع حقل ظهر مع معايير السلامة والأمن الصناعي، وفقا للبيان.

وخلال أعمال الجمعية العامة لشركة بتروبل، أشار الملا إلى أهمية الاستمرار في النجاحات المحققة في مجالات الاستكشاف والإنتاج خاصة وأن بتروبل تتبوأ مكانتها كأكبر شركة منتجة للثروة البترولية من زيت خام ومتكثفات وغاز في مصر.

وأكد الوزير أهمية زيادة الجهود الجارية لاكتشاف موارد جديدة من الزيت الخام على غرار الجهود الناجحة التي جرت في مجال الغاز الطبيعي.

وأوضح أن الاستعانة بأحدث التقنيات السيزمية في أعمال الاستكشاف بالتنسيق مع الشريك الأجنبي شركة إيني الإيطالية وشركائها سيساعد في الوصول إلى التراكيب الجيولوجية ذات الاحتمالات البترولية الواعدة والوقوف على كافة الفرص الممكنة لزيادة احتياطيات الخام وإنتاجه.

وقال الوزير إنه لابد الاستمرار في تطبيق مختلف الوسائل لترشيد النفقات بما يسمح بتقليل التكاليف وزيادة الجدوى الاقتصادية.

كما شدد على إجراء المراجعات المستمرة للعمليات والأنشطة والتفتيش الوقائي على تسهيلات الإنتاج لتقييم عناصر الأمن والسلامة حفاظا على أرواح العاملين والأصول في إطار سياسة قطاع البترول لمراجعة وتحديث كافة نواحي السلامة والصحة المهنية في مواقع عمله، وكذلك التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة وصحة العاملين.

وقال عاطف حسن، رئيس شركة بتروبل، إن الشركة حققت رقما قياسيا حيث بلغت القدرة الإنتاجية القصوى الحالية من الحقول التابعة لها، بما فيها حقل ظهر، ما يقرب من مليون برميل مكافئ يوميا.

وأضاف أن الشركة تنتج نحو 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا ونحو 70 ألف برميل يومياً زيت خام بعد نجاحها في تنفيذ خطط تنمية حقول الإنتاج بخليج السويس، بالإضافة إلى 12 ألف برميل متكثفات يوميا وحوالي 280 طنا من البوتاجاز يومياً.

وذكر حسن أن الشركة تمكنت أيضا من استكمال أعمال التنمية الخاصة بمشروع بلطيم جنوب غرب لإنتاج الغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد الآبار المنتجة إلى 4 آبار بطاقة إنتاج 415 مليون قدم مكعب يومياً.

وفي مجال الاستكشاف تم حفر البئر الاستكشافي البحري "نيدوكو شمال غرب- 1" في منطقة نيدوكو، وإضافة احتياطيات جديدة بطبقة كفرالشيخ، بالإضافة إلى الكشف الجديد بشاروش بمنطقة امتياز شمال الحماد البحرية، وفقا لعاطف حسن.

وأشار حسن إلى أن شركة بتروبل ضخت استثمارات في مجالات الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت الخام وصلت إلى 720 مليون دولار خلال العام المالي المنتهي، كما نجحت في ترشيد النفقات بأكثر من 50 مليون دولار مع سير الإنتاج وخططه بأعلى درجات الكفاءة.

وحضر أعمال الجمعيتين أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعي والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

كما حضر الجمعيتين مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة، وبحضور ممثلي شركات إيني الإيطالية، وبي بي البريطانية، وروزنفت الروسية، ومبادلة الإماراتية.