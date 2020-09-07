1800 جنيه للقنطار.. القطاع الخاص يستحوذ على أول مزاد لبيع القطن في الموسم الجديد

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين، ترسية أول مزاد لشراء الأقطان في الفيوم وبني سويف، على شركتي قطاع خاص، في أول مشاركة للقطاع الخاص، في المنظومة الجديدة لتداول الأقطان.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أنه تمت ترسية المزاد الذي أجري في الفيوم على شركة الإخلاص لكمية 133.276 قنطار بسعر 1800 جنيه، وفي بنى سويف تم الترسية على الشركة المتحدة لكمية 394.63 قنطار بسعر1805 جنيهات للقنطار.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت 7 خطابات ضمان من شركات تجارة الأقطان للمشاركة في المزادات المقررة لبيع الأقطان.

وكانت الوزارة حددت 50 مركزا لاستلام وتجميع الأقطان من المزارعين في 4 محافظات وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم.

وانطلقت في الأول من سبتمبر الجاري في محافظتي الفيوم وبني سويف، المنظومة الجديدة لتجارة القطن، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، حيث فتحت 16 مركزا لتجميع الأقطان فى المحافظتين أبوابها لاستلام الأقطان من المزارعين، للعمل من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرًا يوميا ما عدا يوم الجمعة، خلال الفترة المشار إليها.

ومن المقرر أن يبدأ لاحقا نظام التداول الجديد في الشرقية والبحيرة منتصف سبتمبر الجاري حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وكان تجار أقطان، قالوا في تصريحات سابقة لمصراوي، إنهم سيشاركون في المزايدة على الأقطان الموسم الجاري، بعدما قرروا العزوف عنها الموسم الماضي، لاعتراضهم على آلية تسعير القطن.

وتسهل عملية مشاركة القطاع الخاص، في المزايدة، تطبيق آليات المنظومة الجديدة لتداول القطن، والتي تقوم على شراء الأقطان من المزارعين وفقا لدرجة النقاوة والتصافي، على أساس الأسعار العالمية للقطن.

والمنظومة الجديدة التي يتم تطبيقها الموسم الجاري في 4 محافظات، سبق وطبقت العام الماضي، في محافظتي الفيوم وبني سويف، لكنها واجهت مشكلة عزوف التجار من القطاع الخاص عن المشاركة بالمزادات العلنية، وهو ما تداركته اللجنة المشرفة على العملية هذا العام الذي شهد انضمام محافظتي الشرقية والبحيرة.

ولا يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة فى لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل ويجب تقديم خطاب ضمان بنكى بمبلغ 250 ألف جنيه وصالح حتى 15 ديسمبر 2020، بحسب البيان.

وتقوم الشركة الراسي عليها المزاد بسداد 70% من القيمة الأساسية للمزاد إلى المزارع في اليوم التالي على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع من المزاد، بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان وفقاً لفروق الرتب ومعدل التصافي.

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