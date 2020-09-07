التخطيط تعلن شروط الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي 2020

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان اليوم الاثنين، شروط الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي 2020 لكافة فئات الجائزة وأهم البرامج التدريبية المنفذة خلال عامي 2018-2019 و2019-2020.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط أنه فيما يتعلق بجائزة المؤسسة المتميزة ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي تحددت شروط الترشح في أن تكون المؤسسة حكومية مصرية (كلية، أو مدينة، أو قرية، أو مركز، أو حي)، فضلًا عن كونها ضمن الفئات المحددة للمشاركة بالجائزة.

وفيما يختص بشروط جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، أشار التقرير إلى أنها تتمثل في أن يكون المركز له مقر مستقل وهوية مؤسسية متوافقة مع هوية الجهة التابع لها، وفي حالة وجود المركز ضمن مبنى إداري مشترك فيجب أن يشكل المكان المخصص لخدمة المتعاملين وحدة مستقلة من المبنى.

كما تتضمن الشروط ألا يقل عدد مكاتب (شبابيك) الصف الأمامي عن اثنين، وألا يقل عدد أيام العمل في المركز عن 5 أيام في الأسبوع على أن يكون للمركز مدير مسئول، وألا يقل متوسط عدد المتعاملين الشهري عن 1000 متعامل.

وبالنسبة لمكاتب التأهيل يجب ألا يقل عدد المتعاملين الشهري عن 100 متعامل، إلى جانب أن يكون المركز مميكنا بالكامل، وعلى الجهة المتقدمة تقديم دليل مادي (مطبوع من النظام) على مجموع المعاملات التي تمت في آخر ستة أشهر وترفق مع طلب الترشح، وفقا للتقرير.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن شروط الترشح لجائزة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية تتضمن أن يكون الموقع الإلكتروني للجهة الحكومية يقدم خدماته بشكل إلكتروني وليس فقط مجرد عرض للخدمات وكيفية الحصول عليها.

كما تتضمن الشروط أن يكون الموقع الإلكتروني مسجلا ضمن اسم نطاق ينتهي بـ (gov.eg) أو (edu.eg) أو (eg)، إلى جانب ضرورة أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرئيسية للموقع.

وفيما يتعلق بجائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، تمثلت شروط الترشح في أن تكون الفكرة أو المبادرة الإبداعية مصدرها أحد العاملين أو فرق العمل من داخل الجهة الحكومية، بالإضافة إلى أن تكون الفكرة أو المبادرة الإبداعية قد تم تطبيقها وحققت نتائج إيجابية ساهمت في حل المشكلات، وأن تكون الفكرة أو المبادرة الإبداعية تم تنفيذها خلال الأعوام الثلاثة 2017 و2018 و2019.

وحول شروط الترشح لجائزة القيادات المتميزة، ذكر التقرير أن فئة رئيس قطاع (أو ما يعادله) ورئيس إدارة مركزية، لابد أن يكون المتقدم معينا في الوظيفة (القيادية/ الإشرافية) وأمضى عاماً على الأقل في الوظيفة، ولفئة مدير عام ومدير إدارة (بتكليف/ قرار داخلي) يشترط شغل هذه الوظيفة لمدة عامين على الأقل.

كما تتضمن الشروط حصول (رئيس قطاع/ رئيس إدارة مركزية) على ست دورات، و(مدير عام/ مدير إدارة) على أربع دورات تدريبية على الأقل من برامج (إدارة الجودة، والإدارة الاستراتيجية، وقيادة التغيير، وصنع القرار، وإدارة المشروعات، والقيادة الفعالة، وبناء فرق العمل، وتقييم الأداء، ومهارات التواصل، والحوكمة ومدونة السلوك).

واستعرض التقرير أيضا شروط الترشح لجائزة فريق العمل المتميز والتي تمثلت في أن يكون فريق العمل المرشح قد تم تشكيله وحقق إنجازات خلال مدة لا تتجاوز عامين سابقين على تاريخ تقديم طلب الترشح، إلى جانب أن يكون الحد الأقصى لعدد الأعضاء 7 أفراد، ومن الممكن أن يتضمن هذا العدد فردين بحد أقصى من خارج الجهاز الإداري.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف من تلك الجائزة يتمثل في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، فضلًا عن تعزيز روح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية مما ينعكس أثره على المواطن.

وأضافت أن الهدف من الجائزة يتضمن أيضا تكريم المتميزين والارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز مع إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية لمواكبة التطورات.

وحول أهم البرامج التدريبية المنفذة خلال عامي 2018-2019 و2019-2020، أشار خالد مصطفي، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إلى تدريب 6660 متدربا من الجهات المشاركة بجائزتي المؤسسة المتميزة، والوحدة الخدمية بفئاتها المختلفة، على معايير منظومة التميز الحكومي.

ومن جانبه، ذكر رامي جلال مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المنظومة تعكس ثقافة التميز المؤسسي والعقلية القيادية التي تؤمن بأهمية الابتكار وجودة العمل والتميز المؤسسي في تحقيق الريادة وتمكين الحكومات.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال رفع معايير تقييم الأداء وتحسين القيمة النوعية لبناء الثقة بين المواطنين والقدرات الحكومية لبناء مستقبل أفضل.