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بقيمة تصل لـ 350 جنيهًا.. الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار منتجات السيجار والدخان

10:31 ص الإثنين 07 سبتمبر 2020
بقيمة تصل لـ 350 جنيهًا.. الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار منتجات السيجار والدخان

الشرقية للدخان

كتبت - شيماء حفظي:

أعلنت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" اليوم الاثنين، زيادة أسعار بعض منتجات السيجار ودخان الشعر.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن الأسعار الجديدة تخص منتجات دخان ماتوسيان (أحمر – أخضر) 40 جرام، وكذلك أسعار منتجات السيجار، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة اعتمد الأسعار الجديدة، فيما بدأ تطبيقها الأحد 6 سبتمبر 2020.

ووصلت الزيادة في بعض الأصناف بقيمة تصل إلى 350 جنيهًا.

وتحتكر الشركة الشرقية للدخان – التابعة لقطاع الأعمال العام – صناعة السجائر المحلية في مصر، كما تعمل بنشاط الإنتاج للغير.

ويوضح الجدول التالي الأسعار قبل وبعد الزيادة.

جدول-زيادة-الأسعار-d

الشرقية للدخان أسعار السيجار دخان الشعر منتجات دخان ماتوسيان

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