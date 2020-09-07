بقيمة تصل لـ 350 جنيهًا.. الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار منتجات السيجار والدخان
كتبت - شيماء حفظي:
أعلنت الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومباني" اليوم الاثنين، زيادة أسعار بعض منتجات السيجار ودخان الشعر.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إن الأسعار الجديدة تخص منتجات دخان ماتوسيان (أحمر – أخضر) 40 جرام، وكذلك أسعار منتجات السيجار، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة اعتمد الأسعار الجديدة، فيما بدأ تطبيقها الأحد 6 سبتمبر 2020.
ووصلت الزيادة في بعض الأصناف بقيمة تصل إلى 350 جنيهًا.
وتحتكر الشركة الشرقية للدخان – التابعة لقطاع الأعمال العام – صناعة السجائر المحلية في مصر، كما تعمل بنشاط الإنتاج للغير.
ويوضح الجدول التالي الأسعار قبل وبعد الزيادة.
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