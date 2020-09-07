المالية تعلن تيسيرات جديدة لشراء السلع ضمن مبادرة "مايغلاش عليك"

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن التيسيرات الجديدة في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري "مايغلاش عليك" التي أقرتها الحكومة مؤخرًا، تساعد في تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، خاصة مع قرب بدء العام الداراسي الجديد، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف معيط أنه إذا كانت الخصومات المقررة من التجار والمُصنعين للمواطنين أكثر من 15% لأي سلعة ستدعم الخزانة العامة للدولة أصحاب البطاقات التموينية بخصم 14% بدلًا من 10%، وإذا كانت تخفيضات التجار والمُصنعين للسلعة تساوي أو أقل من 15% سيكون "دعم الخزانة العامة" لأصحاب البطاقات التموينية خصمًا بمقدار 10%.



وكانت الحكومة أطلقت مبادرة "مايغلاش عليك" في السادس والعشرين من يوليو الماضي، ولمدة 3 شهور قابلة للتجديد، عبر طرح عروض وخصومات على العديد من أنواع السلع من المصنعين والتجاري بنسبة 20% في المتوسط، بالإضافة إلى 10% خصما إضافيا من الحكومة لأصحاب البطاقات التموينية بحد أقصى ألف جنيه.

وذكر وزير المالية أنه يتم التنسيق مع وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة "مايغلاش عليك" بدءًا من هذا الشهر.

وأوضح الوزير أنه يمكن لأصحاب البطاقات التموينية الشراء بهذه المبالغ أي من السلع المعمرة وغير المعمرة المعروضة بمنافذ البيع التي تمتد بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم تصميم النظام الإلكتروني الخاص بذلك.

وأشار إلى حرص الحكومة على تحريك عجلة الاقتصاد وسرعة دوران رأس المال لصالح المواطنين، على النحو الذي يُساعد في توفير متطلباتهم الأساسية، ويخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال سداد مستحقات التجار والمُصنعين من دعم الخزانة العامة لأصحاب البطاقات التموينية في موعد أقصاه 4 أيام عمل.

وقال إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، إنه تم إعادة تصميم الموقع الإلكتروني لمبادرة "ما يغلاش عليك" بحيث يكون مبسطًا بشكل أكبر، ويساعد في سرعة بحث المواطنين عن السلع التي يرغبون في شرائها.

وأضاف أن المنصة الإلكترونية أثبتت فعاليتها في مبادرة "مايغلاش عليك"، حيث شهدت إقبالًا ملحوظًا من رواد الإنترنت، ودفعتهم للشراء "أون لاين"، اختصارًا للوقت والجهد.

وذكر أبو عيش أنه زار المنصة الإلكترونية للمبادرة أكثر من 7 ملايين فرد، بينما تجاوز عدد مشاهدات المنشورات الخاصة بالمبادرة بمواقع التواصل الاجتماعي 83 مليون مشاهدة لأكثر من 18 مليون فرد.

وأشار إلى أن عدد السلع والمنتجات ومنافذ البيع في تزايد مستمر منذ انطلاق المبادرة، حيث أصبح عدد الأصناف من السلع المعمرة وغير المعمرة حتى الآن نحو 65 ألفًا، يتم بيعها في 1631 منفذًا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أبو عيش أن هذه المبادرة مستمرة، وأن جهود تطويرها تتم بشكل دائم لكي يمكن زيادة قدرتها على تحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة في توفير السلع بأسعار مخفضة وتحفيز الاستهلاك وتشجيع الصنَّاع والتجَّار دعمًا للاقتصاد الوطني.