أسعارها زادت بنسبة أكبر من الذهب.. سوق الفضة ينتعش في مصر (فيديو)
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار الفضة بالبورصات العالمية خلال الفترة الماضية بنسبة أعلى من نسبة ارتفاع الذهب.
واستفادت الفضة من ارتفاع أسعار الذهب لمستويات عالية لتنتعش المبيعات في مصر خلال الفترة الماضية.
وزادت أسعار الفضة عالميًا بنسبة 33% خلال شهر يوليو الماضي لتتجاوز 24 دولارا للأوقية لتسجل أعلى زيادة شهرية لها على الإطلاق.
وخلال الفيديو التالي يتحدث تجار لمصراوي عن حركة البيع والشراء بسوق الفضة خلال الفترة الماضية.
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