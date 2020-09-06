كتب- علاء حجاج:

قال عمر الصاحي، المدير العام لشركة سوق دوت كوم، إن جائحة كورونا أحدثت مردودًا إيجابيًا على التجارة الإلكترونية في مصر.

وأضاف في حوار مع مصراوي تم إجراؤه عبر منصة "زووم" أن شركته رفعت عدد الموظفين بنسبة أكبر من 30% وتوسعت في المخازن ونقاط التوزيع، بسبب زيادة الإقبال على التجارة الإلكترونية خلال هذه الفترة.

وقال إن شركته تخطط للتوسع في خدمات التقسيط خلال الفترة المقبلة من خلال البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي.

وإلى نص الحوار:

كيف ترى فرص نمو التجارة الإلكترونية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة في ظل جائحة فيروس كورونا؟

كان لجائحة كورونا مردودًا إيجابيًا على التجارة الإلكترونية في مصر، حيث حقق القطاع نمو بنسبة وصلت إلى 50% بحسب بعض الإحصاءات الحكومية، وخلال الفترة الماضية شهد السوق تضخم في عدد مقدمي خدمات التجارة الإلكترونية وكذلك عدد العارضين وعدد العملاء.

وبحسب إحصاءات معهد التخطيط فإن قبل كورونا كان 8% من عدد مستخدمي الإنترنت في مصر يمارسون التجارة الإلكترونية وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي، ولكن بعد جائحة كورونا حدث تسارع في النمو بسبب الجائحة.

ورغم تعاظم الطلب على خدمات التجارة الالكترونية بالسوق ونحن واحد من المواقع التي شهدت هذا النمو، وضعنا سلامة الموظفين والبائعين على رأس أولوياتنا واتخذنا كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث توسعنا في المخازن لإتاحة مسافات آمنة بين العاملين، كذلك كان هناك عمليات تطهير مستمرة ودائمة على مدار اليوم لمواجهة تفشي كورونا.

وكذلك توسعنا في الخدمات اللوجيستية لتتواكب مع زيادة الطلب، وحاليا لدى "سوق دوت كوم" مركز لوجيستي رئيسي في العاشر من رمضان و10 مناطق توزيع في مختلف أنحاء الجمهورية، وتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية في مختلف الأماكن التابعة لنا.

السوق المصري به عدد قليل من الشركات التجارة الإلكترونية الكبرى، فهل هناك فرصة لدخول لاعبين جدد؟

فعليا قطاع التجارة الإلكترونية في مصر قائم على ما يقرب من 200 شركة تقريبا، ولكن هناك عددًا محدودًا من الشركات المعروفة. والسوق المصري كبير، حتى أن الشركات التي تمارس التجارة العامة بشكلها التقليدية أنشأوا منصات خاصة بهم للتجارة الإلكترونية، وهناك شركات قامت ببناء منصتها واستعانت بشركات التجارة الإلكترونية الكبرى مثل سوق دوت كوم للبيع من خلالها، وكل هذا يعكس حجم السوق المصري وفرص النمو به.

خلال أزمة كورونا كان هناك تلاعبًا بالأسعار على بعض السلع من جانب التجار.. كيف تعاملتم مع هذا؟

استخدمنا أنظمة تكنولوجية بمساعدة الشركة الأم "أمازون" تمنع البائعين من التلاعب بالأسعار، حيث يوقف السيستم عرض هذه المنتجات طالما سعر المنتج لا يتماثل مع سعره خلال الأشهر الـ 6 قبل كورونا، مما ساعد على حوكمة عملية البيع وضمان وصول السلع للعملاء بأسعارها الحقيقية دون مبالغة.

كذلك حافظنا على أسعار الشحن لدعم عملائنا دون زيادة، فضلا عن تشجيع الدفع الإلكتروني من خلال الشراكة مع عدد من البنوك مثل "التجاري الدولي والأهلي المصري" لتقديم خدمات التقسيط بدون فوائد، وكذلك اتحنا خدمة الدفع والتقسيط من خلال فودافون كاش وفاليو.

هل لديكم خطط للتوسع في خدمات التقسيط؟

التقسيط مهم للعملاء في الفترة الحالية، وسنركز على التوسع فيه بالشراكة مع البنوك وشركات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة.

ما أبرز ملامح خطط الشركة خلال الفترة المقبلة؟

نركز خلال الأشهر المقبلة على توفير أفضل أسعار منافسة لعملائنا مقرونة بجودة جيدة فضلا عن تقديم تسهيلات في الدفع، مع ضمان وصول المنتج للعميل في أسرع وقت.

كيف واجهت الشركة نمو الطلب على التجارة الإلكترونية خلال الفترة الماضية؟

رفعنا عدد الموظفين بنسبة أكبر من 30%، وتوسعنا في المخازن ونقاط التوزيع، فضلا عن عقد شراكات مع شركات نقل وتوصيل.

ما أبرز القطاعات التي شهدت نموا في البيع أونلاين خلال الفترة الأخيرة؟

شهدت الفترة الماضية نموًا كبيرًا في بعض المنتجات مثل المنتجات الغذائية وأدوات المنزل والنظافة، كذلك وبعد أول شهرين من كورونا شهدت المبيعات نموًا كبيرًا في بعض القطاعات الأخرى مثل الأدوات الرياضية ومنتجات تشطيب المنزل وبعض منتجات الأثاث المنزلي الصغير.

هل لديكم خطط لطرح منتجات في مصر تحمل اسم أمازون مثلما تفعل أمازون في الأسواق الأخرى؟

هناك بالفعل منتجات خاصة بأمازون نقدمها لعملائنا في مصر، مثل بعض إكسسوارات الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية.

كيف تتأكدوا من جودة الخدمة المقدمة للعملاء وخاصة أن الفترة الأخيرة شهدت شكاوى من بعض العملاء على منصات السوشيال ميديا؟

بشكل عام نحن نعمل على ضمان جودة الخدمة المقدمة لعملائنا، لدينا شيء نؤمن به وهو أن تلقي مكالمة من العميل لخدمة العملاء معناه أن هناك تقصير، حتى ولو تلقينا مكالمة من عميل للسؤال عن طريقة الشراء نعتبر هذا تقصيرا. وأي شكوى نتلقاها من العملاء نعمل على حلها فورا ونتخذ إجراءات داخلية تمنع تكرار نفس الخطأ مرة أخرى.

واجهت شركة أمازون اتهامات في الكونجرس الأمريكي بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لمنافسة البائعين عن طريقة معرفة

المنتجات الأكثر طلبا لتقوم هي بتصنيعها وبيعها بأسعار أكثر تنافسية.. هل هناك ما يضمن عدم تنفيذ هذه السياسة في مصر؟

سوق دوت كوم شركة تابعة لشركة أمازون، والشراكة مع البائعين من أهم أسباب نجاح شركة أمازون، وعلى المستوى العالمي يمثل البائعين من الشركات المتوسطة والصغيرة نحو 53% من البائعين لدى أمازون، وبالتالي فكرة منافسة البائعين الصغار يتنافى مع استراتيجية الشركة، ولكن تركيزنا ينصب على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة فرصة لهم لزيادة المبيعات عبر منصة سوق دوت كوم، والمنتجات التي نقوم ببيعها بنفسنا تكون من خلال الشراكة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

العلامة التجارية لسوق تغيرت إلى أمازون في الإمارات والسعودية، فمتى سيتم تغيير العلامة في مصر؟

لا أستطيع أن أخبركم الآن.