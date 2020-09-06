العضو المنتدب لأسمنت سيناء يطالب بتنفيذ توجيهات مدبولي ببحث تحديات الصناعة

القاهرة- مصراوي:

طالب تامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، الجهات المعنية بشئون صناعة الأسمنت في مصر، بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لإنقاذ صناعة الأسمنت مما تواجهه من تحديات كبرى.

وقال مجدي، في بيان اليوم الأحد إن صناعة الأسمنت في مصر تعاني من فجوة كبيرة بين المعروض وحجم الطلب، مما يسبب نزيفا كبيرا للشركات.

وتنتج مصانع الأسمنت في مصر ما يزيد عن الطلب بحوالي 40 %، وفقا لقول مجدي.

وبحسب مجدي، فإن التكلفة الإنتاجية للمصانع مرتفعة، وتتمثل في سعر الوقود والكهرباء، ورسوم المحاجر.

وذكر مجدي، أن ارتفاع التكلفة الإنتاجية قد تسبب ضياع الفرص تصديرية، خاصة أن الدول مجاورة تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير من مصر.

وأشاد مجدي بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاصة ببحث وإزالة التحديات التي تواجه هذه الصناعة من خلال التنسيق مع شركات الأسمنت، ووضع حد أقصى للطاقة الإنتاجية للمصانع وأن يكون تطبيق القرار لمدة 6 أشهر على سبيل المثال، مع إعادة تقييم الموقف بصورة دورية للحفاظ على استمرار العمل وعدم تعرض المصانع للتوقف، بجانب التوجيه بوضع برنامج لدعم صادرات الأسمنت وإعادة جدولة مديونيات شركات الأسمنت لدى البنوك الدائنة.

وقال مجدي، إنه منذ انطلاقة توجيهات مجلس الوزراء منذ مايو الماضي، لم يتم اتخاذ أي إجراء للتنفيذ حتى الآن، على الرغم من اجتماع وزيرة التجارة والصناعة في يونيو الماضي بممثلي شركات الأسمنت، واستمعت منهم بشكل مباشر عن التحديات التي تحيط بالصناعة والمخاطر التي يتعرضون لها، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن أيضا.

وناشد مجدي وزيرة الصناعة والتجارة باعتبارها المسئول الأول عن الصناعة في مصر بسرعة التحرك لإنقاذ هذه الصناعة وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء.

ولفت إلى أن شركة أسمنت سيناء لها وضع خاص، يختلف تماما عن جميع الشركات الأخرى، نظرا لوجود مصانعها في سيناء، بما يضع أعباءً إضافية كبرى عليها تتعلق بالنقل وحرية التوصيل.

وأكد أن شركات الأسمنت تعمل حاليا على توفير السيولة اللازمة لسداد رواتب الموظفين وليس لتحقيق الأرباح، حيث أن أساس المشكلة هو الفائض في الإنتاج.