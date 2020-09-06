مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.96%، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 11073 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.41%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 1.02 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 1.05 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 32.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.3% إلى مستوى 11180 نقطة.