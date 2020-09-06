27 % تراجعا في صافي ربح "بايونيرز" خلال النصف الأول من 2020

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، أنها حققت تراجعا في صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 26.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، سجلت بايونيرز صافي أرباح بقيمة 801 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل نحو 1.095 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات أنشطة الشركة إلى نحو 3.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 6.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة انخفاض 48.2%.

وانخفضت أيضا تكلفة الأنشطة خلال النصف الأول من عام 2020 إلى نحو 2.4 مليار جنيه مقابل نحو 5 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 52.9%.

ووصل صافي ربح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 529.7 مليون جنيه مقابل نحو 638.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة تراجع 17%.

وحققت الشركة إيرادات نحو 1.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020 مقابل نحو 4.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 58.7%.

وبحسب بيان من الشركة اليوم الأحد، احتل القطاع العقاري صدارة إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2020 حيث ساهم بنسبة 54% في إجمالي الايرادات، ويليه القطاع الصناعي الذي ساهم بنسبة 45%.

وفي خلال الربع الثاني من عام 2020 ساهم القطاع العقاري بنسبة 55% من الإيرادات، ويليه القطاع الصناعي بنسبة 42%، وفقا للبيان.

وقال وليد زكي رئيس مجلس إدارة الشركة: "استطاعت مجموعة بايونيرز القابضة اجتياز مرحلة صعبة اقتصادياً على الصعيد المحلي والعالمي".

وأضاف: "عبرت نتائج أعمال المجموعة خلال النصف الأول من العام 2020 عن قدرة المجموعة على الاستمرارية في تحقيق الأرباح رغم حالة الركود الاقتصادي التي تغلف الأنشطة الاقتصادية بشكل عام جراء أزمة كورونا وما استتبعها من تذبذبات وعدم استقرار على جميع الأصعدة محليا وعالميا".

وتابع زكي: "تعد نسب الربحية الخاصة بالمجموعة جيدة للغاية مقارنة بمعدلات ونسب ربحية نفس القطاعات بالشركات الأخرى. ويعد التنوع في مجالات العمل الخاصة بالمجموعة بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية والانتقاء الجيد لاستثمارات المجموعة هو الداعم الأساسي لاستمرار تحقيق الأرباح في ظل الحالة الاقتصادية الحالية وخاصة خلال النصف الأول من العام الجاري والذي شهد أغلب الآثار السلبية لتلك الجائحة الاقتصادية".

وذكر: "طبقا لسياستنا الاستثمارية نركز بشكل أساسي على المرونة والاستمرارية ونعمل دائما وفقا استراتيجيات وقائية للتعامل مع المواقف الطارئة التي يمكن أن تواجه أي من مجالات العمل داخل المجموعة".