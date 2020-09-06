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تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

12:48 م الأحد 06 سبتمبر 2020
تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 848 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 727 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 969 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6788 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب شعبة الذهب بغرفة القاهرة جرام الذهب

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