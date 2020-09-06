4 جنيهات زيادة في أسعار الدواجن البيضاء مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزير السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن البيضاء شهدت ارتفاعا بالأسواق، مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري مقارنة بأسعار الأسبوع السابق.

وزاد سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة بنحو 4 جنيهات، إلى 20 جنيها، اليوم الأحد، مقابل 16 جنيها الأسبوع الماضي، وفقا لقول السيد.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن الكيلو يباع بالأسواق بنحو 25 جنيها مقابل سعر يتراوح بين 20 و21 جنيها الأسبوع الماضي.

كما ارتفع سعر كرتونة البيض بنحو 3.5 جنيه بالمزرعة، لتباع بنحو 26.5 جنيه مقابل 23 جنيها، الأسبوع الماضي.

وتباع كرتونة البيض للمستهلك، اليوم، بالأسواق بنحو 32 جنيها مقابل سعر يتراوح بين 28 و29 جنيها، الأسبوع السابق.

وأضاف السيد، أن سعر الدواجن البلدي ارتفع أيضا بالمزرعة إلى ما بين 24 و25 جنيها مقابل 23 جنيها، ليباع بالأسواق بين 29 و30 جنيها.

وقال رئيس الشعبة، إن سعر الكتكوت يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

وأرجع السيد ارتفاع الأسعار إلى عودة الطلب مرة أخرى من قبل المواطنين خلال الأيام الحالية.

وأضاف السيد، أن ارتفاع الأسعار حاليا سيقلل الخسائر التي تعرضوا لها مربين الدواجن خلال الفترة المقبلة، خاصة قبل دخول فصل الشتاء.

وكانت أسعار الدواجن تراجعت بالمزارع إلى أقل مستوى لها منذ عدة سنوات، خلال الأسبوعين الماضيين، مما سبب خسائر كبيرة للمربين، نظرا لارتفاع تكلفة التربية والعلف عن سعر البيع بالأسواق، بحسب ما ذكره مربو دواجن تحدثوا لمصراوي في وقت سابق.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.