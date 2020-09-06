خسائر أسمنت بورتلاند طره تتراجع بنسبة 67% خلال النصف الأول من العام

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت خسائر شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية، خلال النصف من العام الجاري، بنسبة 67% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المرسلة للبورصة اليوم الأحد، أنها حققت تراجع في الخسائر، خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، بلغت 151.9 مليون جنيه مقابل بلغت 461.2 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

وهوت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 82.2% إلى 83.8 مليون جنيه، مقابل 473.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت المصروفات العمومية والإدارية للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4.1 ملايين جنيه مقابل 44.1 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

كما انخفضت خسائر التشغيل للشركة خلال أول 6 أشهر من 2020 إلى 69.2 مليون جنيه مقابل 414 مليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

وتراجعت خسائر الشركة خلال الربع الثاني إلى 87 مليون جنيه مقابل 410.3 ملايين جنيه، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وتعمل الشركة التي تمتلك أسهمها شركة السويس للأسمدة بحصة نسبتها 66%، والشركة القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 18.6%، في إنتاج وتصنيع وتوزيع جميع أنواع الأسمنت والجير ومواد البناء وتصنيع قطع الغيار وأكياس تعبئة الأسمنت لها.