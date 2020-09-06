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خسائر السويس للأسمنت ترتفع بنسبة 99% خلال النصف الأول من العام

11:20 ص الأحد 06 سبتمبر 2020
خسائر السويس للأسمنت ترتفع بنسبة 99% خلال النصف الأول من العام

شركة السويس للأسمنت

كتبت- شيرين صلاح:

أظهرت نتائج أعمال شركة السويس للأسمنت، ارتفاع خسائر الشركة خلال 6 أشهر من العام الجاري بنسبة 99%.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الأحد، زادت خسائر الشركة خلال النصف الأول من 2020 إلى 709.3 مليون جنيه، مقابل 356.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وتراجعت مصروفات الشركة العمومية والإدارية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 187.8 مليون جنيه مقابل 247.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت خسائر التشغيل للشركة خلال أول 6 أشهر من 2020 إلى 705.4 مليون جنيه مقابل 530.8 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الربع الثاني منفصلة انخفضت خسائر الشركة إلى 434.9 مليون جنيه مقابل 454.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي، وفقً لقوائم الشركة المجمعة.

وشركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية تم تأسيسها في عام 1977، وتعمل في إنتاج الأسمنت بمختلف أنواعه وغيره من المنتجات المتفرغة من صناعة الأسمنت والمرتبطة بها، وإنتاج مواد البناء الأخرى ومستلزمات التشييد والاتجار فيها، واستغلال المناجم والمحاجر فيما عدا الرمل والزلط.

شركة السويس للأسمنت سائر السويس للأسمنت

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