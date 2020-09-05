الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تبدأ جمع تبرعات لضحايا انفجار مرفأ بيروت



كتب- علاء حجاج:

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن تعاونها مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري وشركة أمان للدفع الإلكتروني، لجمع التبرعات لضحايا بيروت والتي راح ضحيتها مئات القتلى، وتأتي الحملة تحت شعار "دعم شعب لبنان حق والتزام".

وقال فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، في بيان صحفي اليوم إن هذه الحملة دعوة عامة لحث رجال الأعمال في مصر والوطن العربي للانضمام لمبادرة دعم بيروت من خلال توجيه تبرعاتهم المالية والعينية ومشاركتهم في مجال المسؤولية المجتمعية من أجل إعادة إعمار مرفأ بيروت تنفيذا للمبادرة التي أطلقتها الجمعية المصرية اللبنانية عقب الانفجارات التي شهدها مرفأ بيروت وأسفرت عن قتلى ومصابين ودمار كبير للمرفأ والمنطقة المحيطة بها.

وأضاف فوزي أن المبادرة يشارك بها عددًا من منظمات الأعمال وبالتنسيق مع سفارتي مصر وبيروت بشأن وصول المساعدات بشكل عاجل وتوجيهها لإعادة إعمار ما خلفته الانفجارات من دمار.

وأكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، أن عددا كبيراً من رجال الأعمال في مصر تقدموا بتبرعات عينية وخدمات استشارية للمساهمة في إعمار منطقة مرفأ بيروت وإصلاح المباني المتضررة من الانفجار.

وقال محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني إن دور أمان في هذه المبادرة يتمثل في جمع التبرعات من الأشخاص والشركات والمؤسسات المختلفة وتوصيلها لمؤسسة الهلال الأحمر لمساندة المتضررين من ضحايا مرفأ بيروت.

وأضاف إن هذه التبرعات تصل كاملة للهلال الأحمر دون خصم أي مصاريف إدارية على المبالغ التي يتم التبرع بها أو إضافة أي مصاريف عليها حيث يتم توصيل هذه التبرعات سواء إلى الجمعية اللبنانية لرجال الأعمال والهلال الأحمر المصري من خلال فتح حساب باسم "دعم بيروت" ليتم توصيل التبرعات لبيروت.