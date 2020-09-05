البترول: ميناء الحمرا البترولي يستقبل 94 مليون برميل زيت خام

كتب- مصطفى عيد:

قال المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو، إن ميناء الحمرا البترولي نجح في استقبال وتداول حوالي 94 مليون برميل زيت خام من خلال تسهيلات الميناء بمتوسط 275 ألف برميل يومياً.

جاء ذلك خلال الإعلان عن نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي الماضي وشركة بدر1، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم السبت.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تفقد الميناء مؤخراً، وافتتاحه مشروع تطوير تسهيلات الشحن البحري.

واستعرض مسعود نتائج أعمال شركة بدر -1 والتي نجحت في إنتاج مليون و15 ألف برميل زيت خلال العام المالي الماضي من منطقة بدر 1 ،مشيراً لحفر بئرين استكشافيين و3 آبار تنموية باستثمارات حوالي 21 مليون دولار، وأضافت حوالي 7.5 مليون برميل مكافئ الاحتياطي المؤكد بالمنطقة.

وأعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن تطور نتائج أعمال قطاع البترول فى منطقة ميناء الحمراء البترولي عاماً بعد الآخر، مدفوعاً برغبة قوية في الاستفادة من إمكانيات الميناء المتميزة.

وأشاد الوزير بالنتائج المحققة في أعمال تطوير الميناء وكذلك في منطقة بدر1 بالصحراء الغربية، وزيادة الإنتاج البترولي بها ليصل إلى أكثر من مليون برميل سنوياً، بنسبة زيادة 11% على المخطط.

وقال رئيس شركة ويبكو، إنه تم الانتهاء من تطوير تسهيلات الشحن البحري بالميناء بإنشاء خط بحري جديد بطول 8 كم، وكذلك شمندورة الربط البحرى باستثمارات حوالى 100 مليون دولار.

كما أشار إلى إطلاق ويبكو لأحدث تطبيقات SAP العالمية الرائدة في مجال نظم الإدارة المتكاملة لموارد المؤسسة ERP وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي، كما عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة طاقة الميناء.

وأضاف مسعود، أنه جاري تنفيذ مشروعات جديدة لرفع كفاءة تسهيلات الشركة بزيادة قدرة ضواغط الغاز من خلال إضافة ضاغطتين جديدين باستثمارات حوالي 6.6 مليون دولار.

وأوضح رئيس شركة ويبكو، أن موقف إنشاء مستودع جديد للزيت الخام بالمنطقة لزيادة الطاقة التخزينية بحوالي 33% لتأمين عمليات استقبال الزيت الخام المنتج من شركات برج العرب وبتروسنان وبتروفيوم للبترول.

وأكد وزير البترول على استمرار تقديم الدعم الكامل لشركة بدر-1 التي تمتلكها هيئة البترول بالكامل لاستمرار زيادة إنتاجها، وتحقيق الاستدامة لتعظيم موارد مصر البترولية في إطار استراتيجية الوزارة الجاري تنفيذها.

وشدد الملا على أهمية الالتزام الكامل بالخطط الموضوعة سواء بالنسبة لإنشاء المستودعات الجديدة، أو بالنسبة لمشروعات رفع كفاءة التسهيلات بمنطقة بدر1 ، مع الالتزام المطلق بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين وضمان كفاءة تنفيذ العمليات.