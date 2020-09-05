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أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع طفيف

10:30 ص السبت 05 سبتمبر 2020
أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع طفيف

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع بنسبة 0.16% في نهاية تعاملات مساء أمس.

وبلغ سعر أوقية الذهب بنهاية تعاملات أمس 1933.9 دولار، بارتفاع قيمته نحو 3 دولارات عن الجلسة السابقة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.

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