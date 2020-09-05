الطماطم عند 2.5 جنيه للكيلو.. تعرف على أسعار الخضر والفاكهة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة.

وتراوح سعر الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه، والبطاطس بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات، والبصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيها.

الباذنجان البلدي بين جنيه و3.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و 3 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه.

البامية بين 14 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و 6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 14 و 32 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و19 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.