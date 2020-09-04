مصر للسياحة توقع اتفاقًا تسويقيًا وبيعيًا مع شركة "آير كايرو"

كتبت– شيماء حفظي:

وقع سامح سعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة وصلاح قدري رئيس القطاع التجاري لشركة آير كايرو اتفاقية تعاون تسويقي وبيعي، بحسب بيان من الشركة اليوم الجمعة.

وبحسب البيان، تتمكن الشركتان بموجب الاتفاق من توسيع خدماتهما وزيادة قاعدة عملاء مصر للسياحة عملاء شركة آير كايرو من خلال منافذها البيعية الـ42 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

كما تتيح الاتفاقية استفادة عملاء آير كايرو وبعض الرحلات المشتركة بالرمز مع مصر للطيران بوجود مراكز بيعية بالقرب منهم في جميع انحاء الجمهورية وللمسافرون على الرحلات التي تنطلق من شبكة آير كايرو من الإسكندرية بمطار برج العرب والقاهرة وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والتي تغادر إلى البلاد العربية والأوروبية وتكاملها مع شبكة خطوط مصر للطيران.

وشهد توقيع الاتفاق الأستاذة الدكتورة عادلة رجب رئيس مجلس إدارة مصر للسياحة، حسين شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لآير كايرو وعدد من قيادات الشركتين.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطط التوسع التسويقي والتشغيلي التي تنتهجها الشركتان؛ لتنمية حجم الأعمال والحركة السياحية إلى المقاصد والمزارات السياحية المصرية والتي تستوجب القدر الأكبر والتوسع في التفاهمات والتعاون بين الشركات المصرية، بحسب البيان.

وتمتلك شركة مصر للطيران أكبر مساهم في آير كايرو، وشركة مصر للسياحة هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تتبع وزارة قطاع الأعمال.