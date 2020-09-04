مصر للسياحة توقع اتفاقا تسويقيا وبيعيا مع شركة اير كايرو

كتبت – شيماء حفظي:

وقع سامح سعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة وصلاح قدرى رئيس القطاع التجاري لشركة آير كايرو اتفاقية تعاون تسويقي وبيعي، بحسب بيان من الشركة اليوم الجمعة.

وبحسب البيان، تتمكن الشركتان بموجب الاتفاق من توسيع خدماتهما وزيادة قاعدة عملاء مصر للسياحة عملاء شركة اير كايرو من خلال منافذها البيعية الـ42 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

كما تتيح الاتفاقية استفادة عملاء اير كايرو وبعض الرحلات المشتركة بالرمز مع مصر للطيران بوجود مراكز بيعيه بالقرب منهم في جميع انحاء الجمهورية المسافرون على الرحلات التي تنطلق من شبكة اير كايرو من الإسكندرية مطار برج العرب والقاهرة وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والتي تغادر إلى البلاد العربية والأوروبية وتكاملها مع شبكة خطوط مصر للطيران.

وشهد توقيع الاتفاق الأستاذة الدكتورة عادلة رجب رئيس مجلس إدارة مصر للسياحة، حسين شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لآير كايرو وعدد من قيادات الشركتين.

و يأتي هذا الاتفاق ضمن خطط التوسع التسويقي و التشغيلي التي تنتهجها الشركتين لتنمية حجم الأعمال والحركة السياحية الى المقاصد و المزارات السياحية المصرية و التي تستوجب القدر الأكبر والتوسع في التفاهمات و التعاون بين الشركات المصرية، بحسب البيان.

وتمتلك شركة مصر للطيران أكبر مساهم في اير كايرو، وشركة مصر للسياحة هي احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تتبع وزارة قطاع الأعمال.