الذهب يهوي في مصر والجرام يتراجع 12 جنيها في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

عادت أسعار الذهب في مصر للتراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 12 جنيها.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم الجمعة إلى 850 جنيها، مقابل 862 جنيها الجمعة الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 728.6 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 971.4 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6800 جنيهًا.