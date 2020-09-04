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التأمينات تعلن استمرار التنازل عن 90% من المبالغ الإضافية على الاشتراكات

10:31 ص الجمعة 04 سبتمبر 2020
التأمينات تعلن استمرار التنازل عن 90% من المبالغ الإضافية على الاشتراكات

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتم

كتبت – ياسمين سليم:

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الفرصة مازالت قائمة أمام جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال المدينين للهيئة للاستفادة من الإعفاءات المقررة والتي تصل إلى نسبة 9% من قيمة المبالغ الإضافية على الاشتراكات.

وأوضح عوض أنه طبقا للمنشور رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ و الذي قرر التجاوز عن المبالغ الإضافية على مديونية الاشتراكات بشرط أن يقوم المؤمن عليه أو صاحب العمل أو المكلف بسداد أصل الدين.

و أضاف رئيس الهيئة أن نسب الإعفاءات تراوحت ما بين ٩٠٪ و ٥٠٪ فإذا ما تم سداد أصل الاشتراكات خلال الفترة من ١٧ أغسطس وحتى ١٥ أكتوبر يتم الإعفاء من ٩٠٪ من المبالغ الإضافية المستحقة عليها

و عن شريحة الإعفاءات الثانية و الثالثة قال عوض أنه إذا قام المؤمن علية أو صاحب العمل بالسداد خلال الفترة من ١٦ أكتوبر وحتى ١٤ ديسمبر يستفيد من إسقاط المبالغ الإضافية بنسبة ٧٠٪

أما إذا تم السداد خلال الفترة من ١٥ ديسمبر وحتى ١٤ فبراير ٢٠٢١ كانت نسبة الاعفاءات ٥٠٪.

كما أنه لا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاشتراكات جمال عوض

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