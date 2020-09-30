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ماذا حدث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه في أول 9 أشهر من 2020؟ (جراف)

05:18 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020
ماذا حدث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه في أول 9 أشهر من 2020؟ (جراف)

الريال السعودي

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أداء الريال السعودي تذبذبا ملحوظا مقابل الجنيه المصري خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بين صعود وهبوط، وذلك رغم إلغاء جزء كبير من موسم العمرة الماضي، واقتصار موسم الحج على بعض الحجاج من داخل السعودية.

ويعود السبب في ذلك أن أداء الريال مقابل الجنيه في البنوك المصرية لا يرتبط بزيادة أو تراجع الطلب عليه من العملاء، ولكنه يرتبط بأداء الدولار مقابل الجنيه، فإذا زاد الدولار زاد الريال أمام الجنيه والعكس صحيح ولكن التحرك لا يكون بنفس القيمة التي تحدث مع الدولار بل بما يناسب سعر الريال مقابل الجنيه.

وبشكل عام فقد متوسط سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك حوالي 8 قروش خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ليصل إلى 4.19 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وأعلنت السعودية، يوم الأربعاء الماضي، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، وذلك بعد وقفها منذ بدايات شهر مارس الماضي بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بشكل تدريجي للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد المقبل 4 أكتوبر، على أن يتم السماح بأداء العمرة للقادمين من خارج السعودية بداية من أول نوفمبر المقبل.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور متوسط سعر بيع الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك خلال أول 9 أشهر من عام 2020، وفقا لبيانات البنك المركزي.

الريال السعودي الجنيه المصري موسم العمرة البنوك المصرية

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